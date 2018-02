„Jelentsen fel, úgysem fog történni semmi”

Simon Miklós országgyűlési képviselő a minap az alábbi szöveget osztotta meg közösségi oldalán: „Ma, 2018. 02. 20-án délelőtt 10 órakor Nyírbátorba a Választási Irodába leadtam több ezer darab támogatói aláírást. Köszönet minden választópolgárnak, akik ilyen rövid időn belül biztosítottak támogatásukról. Így hivatalosan is Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 6. számú választókerület országgyűlési képviselő jelöltje lettem.”

Simon azonban már jóval a kampányidőszak előtt is jelöltnek nevezte magát egy kiadványban.





Birtokunkba jutott ugyanis annak a szórólapnak a másolata, amit élelmiszer-csomagokkal együtt Biri községben osztottak szét tavaly karácsonykor. Ezen a kiadványon Simon Miklós, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 6. számú választókerület, vagy ahogy a szlogen sugallja, „az Ön képviselőjelöltje” kíván békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet. Az igaz ugyan, hogy már tavaly novemberben kiszivárgott a Fidesz 106 egyéni jelöltjének listája, de erről a nagyobbik kormánypárt választmánya csak idén januárban szavazott.



Így aztán mindenképpen különös, hogy Simon már jelöltként kívánt boldog karácsonyt a választókerületében. Dr. Helmeczy László ügyvéd, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 2. számú választókerületének DK-s jelöltje úgy véli, ez megtévesztésre is alkalmas. Fel is jelentette Simon Miklóst, mivel szerinte az „üdvözlőlap küldése a választás rendjébe ütközik, mert amikor törvénysértő módon kézbesítésre kerültek ezek az üdvözlőlapok az önkormányzati ajándékcsomagokba a köztársasági elnök úr még ki sem írta a választásokat. Így nemhogy a kampányidőszak nem kezdődött meg, hanem még azt sem tudták a választópolgárok, hogy mikor lesz a választás.”

Helmeczy ezért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészségen feljelentést tett meghatározott hivatali visszaélés és a választás rendje elleni bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt.

Az ügyet a megyei főügyészség idővel a Központi Nyomozó Főügyészséghez továbbította, mivel „a feljelentésből megállapítható, hogy dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, ezért az ellene hivatali visszaélés bűntette és választás rendje elleni bűntett miatt tett feljelentés elbírálásra – mint közjogi tisztségeket élvező személy ellen tett feljelentés elbírálására – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség nem rendelkezik hatáskörrel.”





Simon Miklóst más ügyben is védi a mentelmi joga: 2002-ben Nyírmihálydi és Nyírbogát önkormányzata – utóbbinak ebben az időben még Simon Miklós volt a polgármestere – úgy pályázott a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnál, hogy egyik sem rendelkezett az előírt önerővel. Nyírbogát ezt az önerőt közmunkásokkal biztosította. A belvízelvezetési támogatáshoz a mezőgazdasági célú vízgazdálkodási létesítményeket kellett volna korszerűsíteni, de ez nem történt meg. Emiatt Nyírmihálydi polgármesterét, Nyisztor Ferencet tíz hónap börtönre ítélték két évre felfüggesztve. Simon Miklóst azonban megvédte és azóta is védi a mentelmi joga, a képviselőnek nem kell a bíróság elé állnia.

Helmeczy úgy látja, a szórólapok kiosztásával Simon megvalósítja a tiltott pártfinanszírozást is, „hiszen ezen lapok kézbesítési költségét a törvények betartása esetén vagy a Fidesznek, vagy Simon Miklósnak kellene viselnie”. Ezzel szemben az ügyvéd úgy tudja, hogy Biriben és Nyírmihálydiban közmunkások segítségével osztották ki a csomagokat és benne a szórólapokat Simon arcképével. Helmeczy feljelentésében – amit egyébként az Állami Számvevőszéknek is megküldött – azt írja, olyan esetről is halott, hogy „amikor az egyik település polgármesterének a település egy lakója kifogásolta, hogy miért hordják az önkormányzat által biztosított csomagokban közmunkások dr. Simon Miklós kampány üdvözlőlapját, a polgármester közölte, hogy »jelentsen fel úgysem fog emiatt semmi történni«”.

Megkerestük Simon Miklóst is, akitől először azt kérdeztük meg, hogy véletlenül, vagy szándékosan írták a karácsonyi üdvözlőlapra a jelölt szót.

– Uram, én erre önnek nem tudok válaszolni – mondta Simon.

– Hogyhogy?

– Most számon kér? – kérdezett vissza a képviselő, majd nyelvtani fejtegetésbe kezdett a szándékos elírás mibenlétéről.

Azokról az esetekről szerettünk volna kérdezni, amikor személyesen ő osztott csomagot. Nyírbogáton és Nyírkátán például. Ezeket először Simon egyszerűen letagadta, majd mikor közöltük, hogy a saját Facebook-oldalán láttunk az osztásokról képeket, akkor már emlékezett, és közölte, hogy besegített egy állami programba.

Ezt követően azt szerettük volna megtudni, hogy hány településen osztattak ki közmunkásokkal vagy karbantartókkal, netán tanyagondnokokkal olyan csomagokat, amelyekben az ő arcmásával ellátott naptár szerepel. Ekkor közölte, nem tud róla, hogy ilyen történt volna, majd tiltakozását és rosszallását fejezte ki, végül ingerülten letette a telefont.





Biri polgármestere, Almási Katalin lapunk kérdésére közölte, hogy a csomagban nem kampánykiadvány, nem szórólap, hanem „naptár és üdvözlőkártya volt”. Elmondta azt is, hogy a településen nem közmunkások vitték ki a csomagokat, hanem a tanyagondnok és az iskolai karbantartók, amiben Almási Katalin semmi kivetnivalót nem talált. A polgármester-asszony úgy emlékezett, hogy a jelölt szó nem szerepelt a naptáron, ami mellett egyébként az ő üdvözlőlapja is helyet kapott a csomagban. Szerettük volna megtudni tőle azt is, hogy Simon Miklós mivel érdemelte ki a díszpolgári címet Biri községben, mire Almási Katalin közölte, hogy „ez nem önre tartozik, a testület szavazott erről, ennél többet nem szeretnék elmondni, a viszont hallásra”.

Simon Miklós nemcsak Biriben díszpolgár, hanem Nyírbogáton is, ahol a felesége, Simonné Rizsák Ildikó a polgármester. Korábban pedig a Simonné vezette testület végkielégítést (bruttó 3,067 millió forintot) és szabadságmegváltást (2,147 millió forintot) szavazott meg a polgármesterséggel 2014-ben összeférhetetlenné váló Simonnak, aki a felháborodás hatására visszafizette az összeg egy részét.

Nemrég az Alfahír közölt cikket Simon Miklós és neje újabb, szintén az ügyészség előtt lévő ügyéről.