Képek a huszonnegyedik órából

A forradalomról szóló kis képes gyorstalpalónak is nevezhetnénk, ha nem lenne nagy, súlyos és lassan emészthető. Aki végiglapozza – és végig is olvassa – Csete Örs 1956 személyesen című, fotóalbummal ötvözött interjúkötetét, nemcsak a hatvanegy évvel ezelőtti eseményekről kap képet, hanem azokról is, akik a tevékeny részesei voltak.