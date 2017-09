Matthew és Otto után Harvey-t is nyugdíjazzák?

Elsőre talán csak kevesen vágnák rá, ki szedett több áldozatot, Cindy vagy Katia. Melyikük hatása volt pusztítóbb? Kivel volt katasztrofálisabb szembe találni magunkat hat éve, és kivel idén? És egyáltalán, kikről beszélünk, női sorozatgyilkosokról? Nem éppen. Mindkettő trópusi ciklonként csapott le a világra. Utóbbi klasszikus zöld-foki-szigeteki hurrikánként, a Cindy az idei atlanti-óceáni hurrikánszezon harmadik elnevezettjeként. Említhetjük a Harvey-t is: 2005 februárjának elején sújtott le Észak-Ausztráliára. No de a Harvey aktív trópusi ciklon, amely katasztrofális áradásokat idéz elő Texasban, és elérte a 215 kilométer per órát is. Nem? Az bizony: napokra élelem és áram nélkül elzár embereket, otthontalanná tesz tízezreket, és tucatnyi áldozatot hagy maga után. Nos, valójában mindkettőt így nevezik. Ne gondoljuk persze, hogy valamiféle meteorológiai szakértőről kapta mindkettő a nevét, és rátalálhatunk egy bizonyos Harvey-ra, akinek bármi kötődése lenne ezekhez a pusztító természeti jelenségekhez. De akkor hogyan történik a hurrikánok, szubtrópusi és trópusi ciklonok elnevezése?

A hasonló időjárási jelenségeket az 1950 márciusában nemzetközi intézménnyé vált Meteorológiai Világszervezet nevezi el. A National Ocean Service szerint régebben számos zavart okozott és hamis találgatásokat indított el, hogy nem volt a trópusi viharoknak egy rövid, jól megjegyezhető nevük.

A rádiókban hallott viharjelzések sokszor nem voltak egyértelműek, miféle hurrikán pusztít több száz kilométerre a hallgatótól.

Márpedig nem volt mindegy, hogy a lakosoknak milyen óvintézkedéseket szükséges megtenniük a közelgő veszélyre tekintettel. Ha két vagy annál több trópusi vihar is lecsapott egyazon időben, a könnyen megjegyezhető elnevezések hiánya hozzájárulhatott, hogy az emberek összekeverjék őket, és a lehetségesnél jóval kisebb bajra készüljenek fel.

Nem véletlen, hogy 2005-ben és 2017-ben is találkozhatunk Harvey nevű ciklonokkal. A forgószelek elnevezéseit ugyanis

hat csoportra osztották, ezeket pedig rotációban osztják ki, ugyanahhoz a listához minden hatodik évben elérve.

Persze nem maradhatott ki így 2011 sem: az atlanti-óceáni hurrikánszezon nyolcadik nevesített trópusi vihara a Karib-tenger térségében alakult ki augusztus 19-én. Közép-Amerikát és Mexikót is elérte, házakat pusztítva el, valamint súlyosan megrongálva egy San Lazaró-i templomot. Ábécérendben haladunk mindig, így az örök nyolcadik Harvey-t ebben a csoportban Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin és Gert előzi meg. A mostani pusztító ciklon neve után Irma, Jose, Katia, Lee és Maria jön a sorban. Az ideit követően legközelebb tehát 2023-ban találkozhatunk ezekkel a hurrikánelnevezésekkel. Ezek persze csak a Karib-tengerre, a Mexikói-öbölre és az Atlanti-óceán északi részére vonatkoznak, más térségekben más névcsoportokat használnak.

Kezdetben önkényesen jelölték meg a hasonló viharokat. Egy atlanti-óceáni ciklont például, amely leszakított egy árbócot, a hajó után Antje hurrikánjának neveztek el. Nyugat-Indiában évszázadokig jegyeztek azon szent nevén egy-egy ciklont, amelyik napján a katasztrófa bekövetkezett.

A legelső a queenslandi meteorológus, Clement Wragge lehetett, aki nevet adott a ciklonoknak 1887 és 1907 között.

Az 1900-as évek közepén aztán általánosan női neveket kezdtek használni a hurrikánokra, hogy a meteorológusok végül ábécérendbe szervezett listákat állítsanak össze.

A 20. század végére beköszöntött az egyenjogúság, és férfineveket is elkezdtek alkalmazni a déli félteke ciklonjaira. 1978-tól van érvényben az új rend a Csendes-óceán északi részének viharai, egy évvel későbbtől pedig az atlanti térség katasztrófái esetében. Az elnevezéskor azt nézik, egy-egy forgószél mikor éri el legalább egy, három vagy tíz perc erejéig a több mint 65 kilométer per órás sebességet.

Nyugdíjazhatnak is egyes neveket, amennyiben olyan súlyosnak, halálosnak bizonyul valamelyik ciklon, hogy megjelölésének újraalkalmazása később zavaró lehet. Idén márciusban például bejelentették:

a tavaly bekövetkezett számos haláleset és hatalmas károk miatt trópusi ciklon nem kapja ezután a Matthew vagy az Otto nevet.

Előbbit a Martin, utóbbit pedig az Owen váltja majd. A Meteorológiai Világszervezet hurrikán-, tájfun- és trópusiciklon-bizottságának bármely tagja kezdeményezheti, hogy egy-egy név használatát vonják vissza.

Hiába a rengeteg név, tény, hogy az idei Harvey az utóbbi idők egyik legsúlyosabb ciklonját jelenti, a hurrikántípusok ötös skáláján a negyedik helyig jutva. Tizenkét éves periódust szakított meg, ugyanis a 2005-ös Wilma óta nem volt ilyen súlyos trópusi vihar az Egyesült Államokban. A Wilma egyébként nincs is már az idei sorban, helyette a Whitney zárja a listát. Jövőre az Albertóval, a Beryll-lel és a Chrisszel, 2019-ben az Andreával, a Berryvel és a Chantallal, 2020-ban pedig az Arthurral, a Berthával és a Cristoballal kezdhetünk bele az atlanti-óceáni hurrikánszezonba. Ha a Csendes-óceán északi részére merészkedünk, 2018-at az Aletta, a Bud, a Carlotta és a Daniel nyitja. Remélhetőleg egyik sem lesz olyan jelentős, hogy a névnek búcsút kelljen mondanunk. Harvey-val viszont nem kizárt, hogy nem találkozhatunk 2023-ban.

