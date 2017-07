Megalázottan és szégyenben élnek Kadhafi amazonjai

Az Amazongárdát a nyolcvanas évek elején alapították abból a célból, hogy tagjai tűzön-vízen át megvédjék a „forradalom testvéri vezérét és útmutatóját”, Moammer Kadhafit. Hogy miért éppen női testőrökkel? Az egyik magyarázat szerint a diktátor úgy tartotta, hogy egy arab fegyveres férfinak nehéz lenne nőre lőnie. Ennél a nem túl férfias hozzáállásnál persze volt egy fellengzősebb indoklás is, amelyet maga Kadhafi terjesztett: eszerint a női testőrgárdával azt szeretné kifejezni, hogy a nők is képesek arra, amire a férfiak. Ez a magyarázat tökéletesen illeszkedett abba a képbe, hogy a líbiai vezér előszeretettel mutatta magát az afrikai nők felszabadítójának.

A líbiai amazonokkal aztán meg is ismertették a férfiak világát: a 13–18 éves lányokat az ország különböző részeiről válogatták össze, majd Tripoli központjában kiképzőtáborba vitték őket, hogy megtanulják a testőrködés – és persze a gyilkolás – mesterségét. A speciális képzést kapó hölgyek a továbbiakban nem rejthették az arcukat sem kendő, sem pedig burka alá, emellett esküt kellett tenniük, hogy soha nem hagyják el vezérüket, és megőrzik szüzességüket. A nem mindennapi munkaköri leírás ekkor még nem keltett gyanút, inkább egyfajta üde színfoltot jelentettek a nemzetközi találkozókon a gondosan sminkelt, többnyire kék uniformist viselő amazonok az exhibicionista diktátor körül.

A 2011-es líbiai polgárháború aztán mindent megváltoztatott. A véreskezű diktátort az Amazongárda sem mentette meg a bukástól, miután elfogták, súlyosan bántalmazták, majd agyonlőtték a felkelők.

De mi lett az amazonokkal? A harcos női testőrök nagy része szétszéledt, azonban egy Bengáziban dolgozó pszichológus, Szeham Szergeva megtalált közülük ötöt, akik egészen döbbenetes dolgokat meséltek a múltjukból. Voltak, akiket zsarolással kényszerítettek be a testőrgárdába, mondván, családtagjaiknak lesz bajuk, ha nem csatlakoznak. Sokan akadtak olyanok is, akik arról számoltak be, hogy Kadhafi személyesen erőszakolta meg őket. A lányok kézről kézre jártak, előbb a diktátor, aztán a fiai, majd a magasabb rangú elöljárók következtek. Miután a pszichológusnő eljuttatta a tanúvallomásokat az akkor még bujkáló Kadhafiról a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, mindenki előtt világos lett, a diktátor miért választotta ki személyesen testőrhölgyeit.

Az egykori amazonok ma meggyalázottan, szégyenben élnek tovább a káoszba süllyedt Líbiában.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.01.