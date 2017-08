Női Jézusnak adta ki magát, és úgy rabolt gyerekeket

A pokol az a másik ember – vélekedett Jean-Paul Sartre, a neves francia filozófus, de az ausztrál Anne Hamilton-Byrne által vezetett „család” titkai láttán valószínűleg még ő is értetlenül meredt volna maga elé karakteres szemüvege lencséin keresztül. Az egykori jógatanárnő által alapított, The Family néven elhíresült new age csoport ugyanis maga volt a földi szenvedés drogokkal bőven kibélelt bugyra mindenféle megváltás nélkül. Elrabolt gyerekek, LSD és vasszigor, avagy pszichedelikus őrület a kereszténység és a hinduizmus különös metszéspontjain.

Jótékony feledés – akár így is értékelhetnénk a most 96 éves, öregek otthonában élő Anne Hamilton-Byrne demenciáját. Pedig lenne mire emlékeznie, bár valószínűleg ezek az emlékek kevésbé viselnék meg, mint több száz hívének némelyikét, akik egykor vakon követték. A valaha jógaoktatóként dolgozó nő azt állította magáról, hogy Jézus Krisztus újabb földi megtestesülése, és képes megjósolni a jövőt. Hogy nem lehetett híján a karizmának és a kisugárzásnak, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy miután 1961 egyik napján felkereste a fizikusi végzettségű, de a vallásfilozófia és a parapszichológia iránt is érdeklődő Raynor Johnsont otthonában, mindezekről gyors teázás örve alatt rövid úton sikerült meggyőznie a férfit. A páros az ezt követő harminc évben sokakat beszélt rá arra, hogy csatlakozzon egyre terebélyesedő, The Family, azaz A Család nevet viselő szektájukhoz, amely utólagos becslések szerint nagyjából ötszáz főt számlálhatott. Mindezeket többek között Chris Johnston és Rosie Jones nemrég megjelent könyvéből tudhatjuk.

Hasonló ruházat és egyenfrizura igyekezett elhitetni a külvilággal, hogy a gyerekek valódi testvérek YouTube

Ha azt gondoljuk, egyszerű és tanulatlan embereket sikerült félrevezetniük, távol járunk az igazságtól. A Család tagjai között számos ügyvédet, orvost, ápolót és tudóst lehetett találni, toborzásukat Raynor Johnson végezte. De nemcsak felnőttek csatlakoztak a csoporthoz, közel harminc gyerek is a szektához tartozott. Igaz, ők nem maguktól döntöttek így: elrabolták – gyakran a kórházból, közvetlenül születésük után előre hamisított papírokkal –, majd a nő Uptop névre keresztelt kertvárosi házába rejtették őket, ahol LSD-mámorban nevelkedtek, egyébként igen szigorú szabályok alapján. Éhezésben és verésben is volt bőven részük. Az agymosás és a fegyelem teljes volt: az egyik leghíresebb, az üggyel kapcsolatos fotón 13 gyerek áll két tornasorban a ház kertjében, hasonló ruhákban, többségük egyformára nyírt és szőkített frizurával. Ez utóbbi „trükk” azt szolgálta, hogy a kívülállók számára valódi testvéreknek tűnjenek. És hogy mindez miért történt így? Arra a pontos választ maga Anne Hamilton-Byrne tudná csak. Mindenesetre a tagoktól beszedett pénz valószínűleg tekintélyes vagyonhoz juttathatta a szektavezért.

A Család kapcsán számos érdekes pletyka merült fel az idők során a nemi erőszaktól kezdve a különös spirituális szokások gyakorlásán át addig a szóbeszédig, hogy a tagok közé tartozott a Wikileaks-botrány kapcsán elhíresült újságíró, Julian Assange is. Ami tény: nagyon kevés olyan szekta említhető, amelyiknek nő állt az élén, és az is biztos, hogy különös kegyetlenségek folyhattak az elzárt házban, mivel a ma már jobbára ötvenes éveiket taposó egykori gyerekek mindmáig nem tudtak megszabadulni nyomasztó emlékeiktől, és továbbra is keresik a választ arra, kik lehettek a valódi biológiai szüleik.

A történet vége – legalábbis ami Hamilton-Byrne zavartalan működését illeti – 1987-ben érkezett el. Az egyik gyereket, Sarah Hamilton-Byrne-t összeférhetetlen viselkedése miatt száműzték a házból. Egy magánnyomozó bevonásával Sarah kulcsszerepet játszott abban, hogy a helyi rendőrség figyelmét végre felkeltette A Család ügye. Rajtaütöttek a szekta központján, és kiszabadították a gyerekeket. Hamilton-Byrne és társa elmenekült, később az USA visszatoloncolta őket Ausztráliába. A nőt okirat-hamisításért pénzbüntetésre ítélték, a börtönt viszont megúszta.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.26.