Órákon belül áttörhetik az Iszlám Állam ostromgyűrűjét a hősi város körül

Örömmámorban úszik a szíriai kormányerők által ellenőrzött Dajr ez-Zaur: a százezres város több mint két évig magányosan védte magát a terrorkalifátus tengerében, most pedig egy zseniális hadmozdulattal megérkeztek a felmentők a város kapuihoz. A valaha keresztény városban már ünnepelnek.

A szíriai hadsereg Tigris Alakulatai már csak 5 kilométerre vannak a dajr ez-zauri tüzérségi bázistól és gyors ütemben törnek előre – írja az Al Masdar News, amely arról is tudósít, hogy a civilek már éjszaka ünnepelni kezdtek a város utcáin. De az Iszlám Állam (IÁ) sem adja fel egykönnyen a város köré vont ostromzárat: a legfrissebb hírek szerint most a délebbi területekről csoportosítottak át harcosokat, és Dajr ez-Zaur általuk ellenőrzött városrészein toboroznak.

Ez azonban aligha lesz elég, hogy megállítsák a kormányerők előrenyomulását: azok ugyanis egy ügyes taktikai húzással elérték, hogy a terroristák erőit megosszák.

Három év pokol

A szíriai háború elején Dajr ez-Zaur a kormánycsapatok és a lázadókból toborzott Szabad Szíriai Hadsereg összecsapásainak terepe volt. A település neve eredetileg kolostort vagy otthont jelent, ami arra utal, hogy a kora középkorban keresztények lakták a várost. A huszadik század elején a törökök erre a sivatagos területre terelték az örményeket – ez volt az örmény népirtás –, akik aztán tömegesen haltak itt éhen és szomjan. Ami viszont a szíriai háborút illeti, 2014 júliusára a lázadók innen kiszorultak, és egyre inkább átvette a helyüket az IÁ, ami 2015 májusában elfoglalta Palmürát, ezzel pedig elvágta az utánpótlási vonalakat. A város innentől fogva csak légi úton volt megközelíthető, ezért a dzsihadisták tűz alá vették a közeli légibázist, amit aztán nem sikerült bevenniük.

A város kiéheztetése azonban sikeresnek bizonyult. Az ostromgyűrűben rekedt 120 ezres lakosság rendkívül mostoha körülmények közé került, amihez olykor szokatlanul hideg idő is társult. Akkor Jacques Behnan Hindo érsek, a szír katolikus Hasszaké-Niszibisz ősi egyházmegye főpásztora elmondta: a dzsihadisták egyre szorosabbra vonják az ostromgyűrűt és nem engedik bejutni az élelmiszer-szállítmányokat. Az a kevéske áru pedig, ami megmaradt – paradicsom, szardínia és tea – legalább kétszeres áron kerül piacra. 2016 februárjában aztán az ENSZ úgy döntött, hogy segélyszállítmányokat dob le a városba teherszállító repülőgépekről, amelyek kellően magasan közlekednek ahhoz, hogy a dzsihadisták ne tudják lelőni a fegyvereikkel. A kormányerők által ellenőrzött városrészre helikopterekkel érkező katonai erősítést ugyanis rendszeresen célba vették, aminek több szíriai katona áldozatul is esett. Dajr ez-Zaur így évekig a reménytelen, soha véget nem érő harc, de a hősies kiállás színtere is volt.

Szíria oroszlánja megvédi a várost

Hogyan tudták a szíriai kormányerők három éven keresztül sikeresen megvédeni Dajr ez-Zaurt? Túl azon, hogy a terepviszonyok a kormányseregnek kedveznek és a folyamatos erősítés légi hídon megoldódott, a város védelmében kulcsszerepet játszott Isszam Zahreddin tábornok, a szíriai Köztársasági Gárda parancsnoka.

Zahreddin egy dél-szíriai városában látta meg a napvilágot 1961-ben, szülei drúzok voltak. Ez az egyistenhívő vallási közösség lojális a mindenkori uralkodó hatalomhoz, ezért Szíriában mindvégig kiálltak a kormány mellett. Az ifjú Zahreddin a katonai pályát választotta, 21 évesen már tiszti rangot kapott a szír hadseregben, 1987-ben pedig a Köztársasági Gárdában volt része hasonló elismerésben.

A szíriai tűzérség Dajr ez-Zaur határánál Fotó: George Ourfalian / AFP

A 2011-ben kirobbant szíriai háborúban a legismertebb drúz tiszt lett, aki a kormányerők oldalán harcol, sikerei nyomán kapta „a Köztársasági Gárda oroszlánja” becenevet. Hamarosan Zahreddin a leggyűlöltebb katonatiszt lett a lázadók körében. 2012-ben az ellenzék kétszázezer dolláros vérdíjat tűzött ki a fejére – ennél magasabb összeget csak annak fizetnének, aki Aszadot teszi el láb alól.

2014 végén a tábornok azt a feladatot kapta, hogy Dajr ez-Zaurnál indítson ellentámadást az IÁ állásai ellen, ami sikeresen zárult: tíz nap alatt sikerült visszafoglalnia a város melletti hegycsúcsot és egy katonai bázist. Miután 2015 májusában a szélsőséges iszlamisták ostromgyűrűbe fogták Dajr ez-Zaurt, Zahreddin kapta a feladatot, hogy megvédje a várost az IÁ-tól. A tábornok – akinek fia is az ostromgyűrű alá vont várost védi – többször is bizonyított: annak ellenére, hogy a dzsihadisták végül elvágták a repülőteret a várostól, a gárdistáknak sikerült megvédeniük a városban rekedt lakosságot.

A vezércsel

Dajr ez-Zaur felmentését most elsősorban az tette lehetővé, hogy a deeszkalációs zónák megteremtésével a kormányerők sokkal nagyobb erőket koncentrálhattak az IÁ elleni harcra. De talán az sem mellékes, hogy Donald Trump amerikai elnök még a nyár elején leállította a szír ellenzéki felkelők kiképzését és felfegyverzését, ami után a szíriai hadsereg az erői átcsoportosításával látványos sikereket ért el az IÁ elleni harcban Szíria középső részén.

Egy régebbi felvétel a városon belül zajló harcokról:

Hogy a Dajr ez-Zaur köré vont ostromgyűrű feltörése most könnyebb legyen, a kormányhadsereg csapdát állított a terroristáknak: Rakkától délre, az Eufrátesz mentén Maadan felé nyomultak előre, a város határánál azonban megálltak. Ezzel azt a benyomást keltették, hogy nem elég erősek ahhoz, hogy folytassák a támadást. Sőt, néhány települést még át is engedtek a dzsihadistáknak, akik aztán felbátorodtak, újabb és újabb erősítést rendeltek északra Dajr ez-Zaurból, hogy folyamatos terjeszkedéssel demonstrálják a követőiknek, hogy le tudják győzni a kormányerőket.

Csakhogy mindez csapda volt. A kormányhadsereg legütőképesebb erőit, a félelmetes Tigris Alakulatokat ekkorra már átcsoportosították délre, akik Szukna városának irányából óriási erejű támadást indított az ostromzár áttörésére. A taktika sikeresnek bizonyult, így már csak kilométerek választják el a Tigris Alakulatokat attól, hogy egyesítsék erőiket a várost védő gárdistákkal. Helyszíni tudósítók szerint jelenleg is heves harcok zajlanak az ostromzárnál, az IÁ pedig az öngyilkos merénylőivel sikertelenül próbálja feltartóztatni a Tigris Alakulatokat. A várost védő és a felmentésére érkezett katonák azonban már látótávolságon belül vannak.