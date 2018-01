Az eső után érkezik a havazás és az igazi tél is

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint pénteken túlnyomóan borult, párás idő várható. Gyenge eső, szitálás bárhol előfordulhat, délután már főként a Dunántúlon eshet az eső, estefelé a magasabban fekvő területeken havas eső is lehet. Megélénkül az északi, északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között várható, és késő estére is csak 2, 6 fok közé csökken a hőmérséklet.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Péntek este is többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, az éjszaka első felében foltokban köd is lehet. Összességében több helyen lehet gyenge csapadék: az éjszaka első felében még döntően eső, majd reggelre a halmazállapot a délnyugati tájak kivételével már átválthat havas esőre, esetleg hóra is. Az északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet a késő esti 2, 6 fokról reggelre –2 és +4 fok közé csökken.

Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, este északkelet felől csökken a felhőzet. Több helyen, a legkisebb eséllyel északkeleten várható eső, havas eső, a hegyekben hó, de estétől mindenhol átmegy hóba, de akkor már főleg csak középen és nyugaton lehet csapadék. A keleti, északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –2 és +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között várható.

Vasárnap észak felől szakadozik a felhőzet, délutánra már a legtöbb helyen kisüt a nap. Reggel, délelőtt helyenként, de egyre kevesebb helyen szállingózhat a hó, délutánra megszűnik a csapadék. A keleti szél délire, délkeletire fordul, és időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –5 és 0 fok között alakul, de északkeleten ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +4 fok között várható.

Hétfőn többnyire napos idő várható kevés felhővel, csapadék nélkül. A délkeleti szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire –8 és –3 fok között alakul, de északkeleten –10 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet –1, +3 fok között valószínű.