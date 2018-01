Azt hiszi a természet, hogy tavasz van: virágzik a repce

Virágzik a repce a tavaszias időben a Zala megyei Hahót közelében – derül ki az MTI fotóiból.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Már hetek óta szokatlanul enyhe az idő, nem csak hogy nem volt havazás karácsonykor, de igazán hideg sem. Ahogy szilveszterkor sem.

Az előrejelzések szerint a következő napokban is pluszokra számíthatunk, Zalára csütörtökre is 6 fokot ígér az Országos Meteorológiai Szolgálat, de az ország többi részén is hasonló hőmérsékletekre lehet számítani. Hétfőig pedig még melegebb lesz, 5 és 10 Celsius-fok között lesz a nappali csúcshőmérséklet, de éjjel sem megy majd −1 fok alá.