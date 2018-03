Borús időre számíthatunk

A közepesen és erősen felhős időszakok mellett a legtöbb helyen csupán rövid időre süt ki a nap. Elszórtan várható eső, zápor, délután, este délnyugaton egy-egy zivatar is lehet. A nyugati határ közelében kis eséllyel délután az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 12 fok között valószínű. Késő estére 1 és 6 fok közé csökken a hőmérséklet. Frontmentes idő lesz.