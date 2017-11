Csütörtök estig számíthatunk havazásra

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint az északról áramló hideg levegő hatására nedves levegő érte el térségünket. Ennek jele a számos helyen, főként az ország középső részén megjelenő havazás. Szerdán Pest és Nógrád, csütörtökön pedig már Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyére is azt jelzik, hogy 12 óra alatt öt centiméternél is több friss hó hullhat.

Csütörtök estig többnyire borult lesz az ég, csupán a keleti, délkeleti tájakon lehet szakadozottabb a felhőzet. Egyre többfelé várható csapadék: a legtöbb helyen eső, de Nógrád, Pest és Heves megyében havas eső, havazás is lehet. Éjszaka a Dunántúl és az Északi-középhegység más részein is várható hó, havas eső. Csütörtökön délután nyugat felől csökken a felhőzet, de erősen felhős marad az ég, a csapadék pedig az északi és a keleti országrészre korlátozódik. Továbbra is vegyes lesz a halmazállapota, de tisztán eső csak az Alföldön és a Dél-Dunántúlon lehet.

Nagy mínuszok egyelőre nem várhatók: szerda este a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –1 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön többnyire 0 és +5, az Alföldön +6 és +8 fok között valószínű.

A csapadék a fővárosban egyelőre nem festi fehérre a tájat, de például Esztergomban igen, a déli területeken azonban jobbára eső esik. A hó természetesen hegyekben marad meg a leginkább, ezt bizonyítja például a Nagy-Hideg-hegyi webkamera, valamint ez a gyönyörű fotó a Mátrából: