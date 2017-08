Enyhül a hőség, esőt hozhat a hétvége

Felhőszakadás és heves zivatar veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) szombatra.

Az előrejelzés szerint az érintett területeken a zivatarokat károkozó szél vagy nagy méretű jég is kísérheti, 24 óra alatt több mint 20 milliméter (van, ahol rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó) csapadék hullhat.

OMSZ

Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a hőség miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 29 fok között várható, de az északnyugati határvidéken ennél pár fokkal hűvösebb, a Nyírségben és a keleti határvidéken melegebb is lehet. Késő estére többnyire 19 és 24 fok közé hűl le a levegő. A napi középérték már csak a Tiszántúlon alakulhat 25 fok körül.

Vasárnapra ugyancsak elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az eső miatt Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére.

OMSZ

Több ezer háztartásban még mindig nincs áram

Vas és Zala megyében mintegy háromezer-ötszáz háztartásban továbbra sincs áram, mert a csütörtök esti viharban megsérült villanyvezetékek és oszlopok javítása szombatra húzódott. Győr-Moson-Sopronban az éjszaka mindenhol megszűnt az áramkimaradás – tájékoztatta szombat reggel az E.ON szóvivője az MTI-t.

Egyházi Nikoletta elmondta, hogy Vas megyében 2428, Zalában pedig 1081 fogyasztónál nincs áram. Hangsúlyozta: a szolgáltató továbbra is teljes létszámban, az ország más régióiból átcsoportosított szakemberekkel és alvállalkozók bevonásával dolgozik a helyreállításon. Először a középfeszültségű hálózatot javítják, és utána következik a kisfeszültségű hálózat egy vagy néhány fogyasztási helyet érintő hibáinak megszüntetése. A munkát továbbra is nehezíti, hogy egy-egy hálózatszakaszon – főként az erdőkben – gyakran három-négy ponton is elszakították vagy megrongálták a villamos hálózatot a kidőlő fák.