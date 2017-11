Érkezik az első komolyabb hótakaró a hegyekbe

A szerdán kezdődő havazással a hegyekben már komolyabb hótakaró is kialakulhat – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a Facebook-oldalán. Azt írták: szerda nappaltól csütörtök késő estig az Északi-középhegységben akár 15-20 centiméter hó is eshet. Elsősorban az északabbi tájakon, sík vidéken – akár a fővárosban is – havazhat, de várhatóan nem marad meg a hó, tették hozzá.

Az előrejelzés szerint már szerda hajnaltól többfelé várható csapadék. Délelőtt a Dunántúl északnyugati felén eshet, estére a Tiszántúlt is eléri a csapadékzóna. Helyenként megélénkül a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2, a legmagasabb hőmérséklet általában plusz 2 és 7 fok között alakul.