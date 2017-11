Erős hidegfront érkezik, jönnek a mínuszok

Az MTI-hez eljuttatott országos középtávú előrejelzésük szerint több helyen várhatók mínuszok, és néhol napközben is 5 Celsius-fok körül alakul a hőmérséklet.

Hétfőn reggel a déli országrészben egy-egy zivatar is lehet. Napközben többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, a dunántúli hegyekben havas eső, havazás is. A csapadék súlypontja a nap folyamán egyre inkább a Tiszántúlra, illetve Dél-Magyarországra tevődik át. Emellett többfelé megerősödik, a Dunántúlon viharossá fokozódik a szél is. A leghidegebb órákban a Dunántúlon 3-7, másutt 7-11 fok lehet. A nappali maximumok a Dunántúlon 4-8, a Dunától keletre 10-15 fok között alakulnak.

Kedden is erős, a Dunántúlon és a Zemplénben kezdetben viharos is lehet a szél. Elsősorban az ország déli felén várható még eső. A legalacsonyabb hőmérséklet 1-7, a legmagasabb 4-9 fok között valószínű.

Szerdán nem várható csapadék. Az ország északi felén többórás napsütés is lehet. A minimum-hőmérséklet mínusz 4 és plusz 4 fok között valószínű. Az ország északi felén várhatók fagypont alatti értékek: Nógrád, Heves, Pest megyében lehet a leghidegebb. Napközben 6-10 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön a Szécsény–Debrecen-vonaltól keletre hosszabb időre is kisüthet a nap. A Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön viszont kisebb eső is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5 fok között alakul, az Északi-középhegység völgyeiben, a Nyírségben lehet a hidegebb. A legmagasabb hőmérséklet 6-11 fok között valószínű.

Pénteken nem várható csapadék. A minimum-hőmérséklet mínusz 2 és plusz 6, a maximum-hőmérséklet 6-11 fok között valószínű.

Szombaton elszórtan fordulhat elő kisebb eső. A leghidegebb órákban 1-6 fok lehet. Napközben 6-11 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap reggeltől csökken a felhőzet, napközben helyenként, főként keleten lehet eső, zápor. Emellett viszont néhol megerősödik a szél. A minimum-hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5 fok között valószínű, a nappali maximumok 6-10 fok között alakulnak – olvasható az előrejelzésben.