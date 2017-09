Eső és szél vethet véget a napsütésnek

Kedden a Dunántúlon folytatódik a napos idő, a keleti területekre azonban észak felől – a délelőtti napsütés után – újabb felhők érkeznek, és ott eső, záporeső is valószínű – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Az előrejelzés szerint nyugaton gomolyfelhős, napos idő valószínű, de az ország keleti felén is hosszabb időre kisüt a nap. A déli óráktól növekszik meg a Dunától keletre a felhőzet, és az ország keleti harmadán helyenként eső, zápor is előfordulhat. Napközben az északnyugati, nyugati szél megélénkül, a Dunától keletre időnként meg is erősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű, a tartósabban borult területeken marad 20 fok alatt a hőmérséklet. Késő estére 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet.