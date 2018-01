Esővel és havas esővel kell számolnunk az egész országban szombaton

Szombaton egész nap eshet eső vagy hó – az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint. Az ország déli részén inkább eső a valószínűbb, máshol azonban havas esőre vagy hóra is számíthatunk. Északon havazás is várható, a hó meg is maradhat, amelynek a vastagsága azonban valószínűleg nem haladja meg a 2 centmétert. Riasztást vagy figyelmeztetést az időjárási viszonyok miatt egyelőre nem adott ki az OMSZ.