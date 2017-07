Felhőszakadással és széllel érkezhet a hidegfront

Egyre nedvesebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, hétfő estére pedig hidegfront éri el az ország északnyugati területeit – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből.

Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére másodfokú, míg Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyére pedig elsőfokú figyelmeztetést adtak ki heves zivatar miatt.

Két megye kivételével (Hajdú-Bihar és Békés) az egész ország területén felhőszakadás veszélyére figyelmeztetnek.

Az OMSZ tájékoztatása szerint hétfőn az ország déli részén általában gyengén felhős lesz az ég, míg hazánk északi felén felhősebb időszakok, illetve területek is valószínűek. Záporok, zivatarok kialakulására elsősorban az ország északkeleti harmadán, illetve a nyugati határvidéken lehet számítani, néhol heves kísérőjelenségekkel.

Általában mérsékelt marad a változó irányú szél, de a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. A hajnali órákra 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.

A tartós hőség veszélye miatt Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére másodfokú, Budapestre és Pest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére pedig elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Mint megírtuk, vasárnap reggel is több megyében heves zivatarok, felhőszakadás és tartós hőség veszélyére figyelmeztettek.

Délután már több járásra is másodfokú riasztást adtak ki, az érintett területeken a következő órákban olyan heves zivatarok lehetnek, amelyeket viharos szél, jégeső, illetve intenzív esőzés kísérhet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint vasárnap a fővárost és Pest megyét, továbbá Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintően lehetnek másodfokú, narancs riasztások a heves zivatarok veszélye miatt.

Szintén a heves zivatarok veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém, Zala megyék területén elsőfokú a figyelmeztetés. Emellett Tolna és Baranya kivételével országszerte felhőszakadás veszélyére is figyelmeztetnek.

Azt írták: egyre több helyen – eleinte nagyobb eséllyel az északi országrészben és az Alföldön, később a Dunántúlon is – lehet számítani zivatarokra. Intenzívebb zivatar is kialakulhat. Elsődleges veszélyforrások a felhőszakadás és a kisebb körzetben károkozó szélrohamok lehetnek, de helyenként jégeső is hullhat.

Emellett viszont az ország nagyobbik, délkeleti felén 25, 26 fok körüli, főként a Tiszántúlon és a Dél-Alföldön 27 fok feletti középhőmérséklet várható. Emiatt az ország nagy részén a hőség miatt is figyelmeztetés van érvényben: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében másodfokú.

A hőség mellett a heves zivatarok és felhőszakadás veszélye miatt hétfőre is országszerte első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki a meteorológiai szolgálat.