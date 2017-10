Figyelmeztetést adtak ki a sűrű köd miatt

Öt megyére (Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Nógrád, Vas és Zala) elsőfokú figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). Az előrejelzés szerint az Északi-középhegység térségében, az Alföld északi peremén, illetve a Nyugat-Dunántúlon tartósabb is lehet a hajnalra több helyen is kialakuló sűrű köd. Reggel foltokban máshol is számítani lehet ködre, de a déli órákig várhatóan mindenhol javulnak a látási viszonyok.

OMSZ

Kedden egyébként napos, derült idő várható, csupán kevés fátyolfelhő lehet az égen. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű, a tartósabban ködös részeken az alacsonyabb értékekkel. Késő estére 8 és 16 fok közé hűl le a levegő.