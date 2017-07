Hamarosan visszatér a kánikula

Egy-egy zápor, zivatar még előfordulhat pénteken, aztán a következő egy hét során a csapadék kialakulásának esélye minimálisra csökken, és visszatér a kánikula. A hétvégén egyre melegebb, többnyire alacsony nedvességtartalmú levegő áramlik térségünk fölé, és jelentősen erősödik a nappali felmelegedés – írja honlapján az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Pénteken a változó felhőzet mellett országszerte többórás napsütés valószínű, emellett elsősorban az északi megyékben helyenként zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Az élénk északnyugati, nyugati szél inkább csak északon erősödhet meg átmenetileg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 között várható.

Szombaton gyengén felhős ég és sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. Mérsékelt marad a változó irányú szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 26 és 31 fok között alakulhat.

Vasárnap a többórás napsütés mellett erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, amelyből elszórtan – főként nyugaton és északon – zápor, zivatar is kialakulhat. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések is kísérhetik, de zivataroktól függetlenül is megerősödik az Észak-Dunántúlon a délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.

A csúcshőmérséklet a jövő hét első felében többfelé elérheti a 35 fokot is.