Havazással, mínuszokkal érkezik a jövő hét

Hétfőn néhol még viharos, a hét további részében is többfelé erős lehet a szél. A hét elején mínuszokra, a hegyekben akár hózáporra is készülni kell. Emellett ismét sok lesz a napsütés, a hét második felében 15 fok feletti maximumok is lehetnek – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos középtávú előrejelzéséből.