Havazást és viharos szelet hozhat a hidegfront

Hidegfront alakítja időjárásunkat. Erős, a Dunántúlon napközben helyenként viharos lökések kíséretében zúdul be a hideg levegő, az Északi-középhegység magasabb részein havas eső, hó is eshet – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Az előrejelzés szerint vasárnap kezdetben országszerte borult lesz az ég, majd délután a Dunántúlon elvékonyodik, többfelé fel is szakadozik a felhőzet. Délelőtt északnyugat felől egyre nagyobb területen megszűnik az eső, a Dunától keletre azonban még délután is várható további csapadék. Az Északi-középhegység magasabb részein havas eső, hó is hullhat.

Az északnyugati, északi szelet sokfelé erős, a Dunántúlon néhol viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben alig változik, 3 és 8 fok között alakul majd. Lesznek területek az országban – elsősorban északkeleten – ahol a reggeli órákban lesz a legenyhébb az idő. Késő estére 0 és +5 fok közé hűlhet le a levegő.