Hidegfront érkezik csütörtök este északnyugat felől

Északon többnyire erősen, másutt általában változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, majd a nap második részében a Dél-Dunántúlon is megnövekszik a felhőzet. Az ország északi felében szórványosan számíthatunk esőre, záporra. Estétől a Dunántúlon egyre több felé valószínű eső, a Nyugat-Dunántúlon havas eső is. A déli, délnyugati szél többfelé megerősödik, a délnyugati tájakon viharossá fokozódik. Késő délutántól az északnyugati országrészben a szél északira fordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 15 fok között valószínű, de északkeleten helyenként hidegebb is lehet. Késő estére 2 és 9 fok közé hűl le a levegő – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.