Hófúvások és sarkvidéki időjárás várható

Északkelet felől rendkívül hideg, sarkvidéki eredetű levegő áramlik hazánk fölé, így a hétvégén és a jövő hét elejétől zimankós napokra kell készülni – közölte Facebook-oldalán csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat. Mint írták, a nyugati, délnyugati megyékben még növekedhet a hótakaró, másutt olvadni fog.

Veszélyjelzésében péntekre a meteorológiai szolgálat havazás miatt Baranya, Somogy és Zala, hófúvás miatt Vas és Zala megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést. A minimumhőmérséklet −4 és +1 fok között valószínű. A nappali maximumom −1 és +5 fok között alakulnak, délkeleten lehet legenyhébb az idő.

A hétvégén napközben is mínuszokra kell készülni, a leghidegebb helyeken −15 Celsius-fok alá is hűlhet a levegő. Csütörtökön a Mátrában és a Bükkben szinte „magashegységi hóviszonyok” uralkodtak. A Kékestetőn csaknem 80 centiméteres volt a hó vastagsága. Tegnap Bükkszentkereszten és Lillafüred-Jávorkúton 59 centiméteres, Sopron Brennbergbányán 42, Mátraszentimrén 40, Hárskúton 35 centiméteres hó volt, de a többi magasabban fekvő településen is 10–20 centiméter körüli volt a hóréteg vastagsága.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. csütörtök reggel azt közölte: hat megyében – Győr-Moson-Sopronban, Vasban, Zalában, Veszprémben, Somogyban és Baranyában – nehezítette hófúvás a közlekedést. Ezekben a megyékben csütörtökön akár óránként ötven kilométeres széllökések is lehettek. Az utakról a havat a visszahordás veszélye nélkül csak a viharos széllökések befejeztével tudta eltakarítani a közútkezelő. Mint írták, a társaság szükség esetén a szerződéses alvállalkozóit is az utakra rendeli, hogy a hófúvásos szakaszokon folyamatosan be tudjanak avatkozni. Arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek és csak megfelelő téli gumikkal induljanak útnak.