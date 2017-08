Holnap estig kell még bírnia a kánikulát – előrejelzés

Vannak olyan területek Európában, ahol most is csak 13 fok van.

Vasárnap estére megszűnik a rendkívüli kánikula az ország legnagyobb részén az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint. Szombat éjszaka északon lehetnek felhősebb időszakok, és ott néhol előfordulhat záporeső, zivatar, délen többnyire derült, száraz idő várható.

Vasárnap délelőtt főként északon, délután már délen is erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, majd késő délutántól, estétől északnyugat felől megvastagszik a felhőzet. Délelőtt északon, délután délen is egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatar is lehet. Estétől északnyugaton tartós eső valószínű. Az északi, északnyugati szél megélénkül, éjszaka a Dunántúlon megerősödik, vasárnap helyenként viharossá fokozódik. Zivatarok környezetében is várható viharos széllökés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap északnyugaton 27, délkeleten 36 fok körül alakul.

Európán végigtekintve már sokkal változatosabb a kép. A Skandináv-félsziget fölött ciklon örvénylik, amelynek hatására arrafelé, valamint a hozzá tartozó frontok mentén erősen felhős az ég. Elszórtan esik az eső, záporeső, néhol zivatar is kialakul. Szárazföldünk más területeinek időjárását anticiklon alakítja, általában kevés a felhő, sokat süt a nap, csak néhol növekszik meg erősebben a gomolyfelhőzet, és alakul ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensünk északi felén általában 13 és 26, déli felén pedig többnyire 29 és 40 fok között változik.

A legmelegebb a Pireneusi-félsziget déli felén van, ahol a délutáni órákra 41, 45 fok közé melegszik fel a levegő. A Kárpát-medencét eleinte csak megközelíti, majd vasárnap napközben el is éri egy hidegfront, amely hétfőre mindenütt véget vet a kánikulának. A hidegfrontot többfelé kísérik záporok, zivatarok.