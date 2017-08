Hőség: az egész országra piros figyelmeztetést adtak ki

Péntekre már az egész országra kiadta a harmadfokú, piros figyelmeztetést a hőség miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: a napi középhőmérséklet a legtöbb helyen 29 Celsius-fok körül vagy afelett alakul. Arra is felhívták a figyelmet, hogy pénteken is nagyon erős UV-B sugárzás várható: normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.

AZ OMSZ előrejelzése szerint a nap folyamán túlnyomóan derült, napos idő várható, csak kevés fátyol-, illetve gomolyfelhő lehet az égen. Az ország nagy részén csapadék nem valószínű, de késő délutántól, estétől az északi, nyugati tájakon egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Néhol megélénkül a délnyugati szél, estefelé a Kisalföldön északnyugatira fordul a légmozgás, zivatar környezetében pedig átmenetileg viharossá fokozódhat. A csúcshőmérséklet 35 és 40 fok között várható, késő estére 25 és 31 fok közé hűl le a levegő.

Győr-Moson-Sopron megyére a heves zivatar veszélye miatt is kiadtak elsőfokú figyelmeztetést.