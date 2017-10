Időjárás: ne nagyon tervezzen szabadtéri programot

Nyugat-, Délnyugat-Európa fölött anticiklon helyezkedik el – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentésében. A leszálló légmozgásoknak köszönhetően arrafelé általában kevés a felhő, napos az idő, csapadékról nem érkezik jelentés. Ezzel szemben kontinensünk északi részén ciklon örvénylik, amelynek hatására ott, valamint a hozzá tartozó frontok mentén erősen felhős vagy borult az ég, és több helyen esik az eső, az északkeleti tájakon havazik. Szintén ciklon okoz felhős, csapadékos időt a Fekete-tenger térségében.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A legmagasabb nappali hőmérséklet északon, északkeleten általában 0 és +9 fok között alakul, de az Ural előterében sokfelé napközben is csak -1, -3 fokot mérnek. Enyhébb az idő délnyugat felé haladva, középen 11, 18, délen 19, 25 fok között változik. A legmelegebb a Pireneusi-félsziget déli vidékén van, ahol a délutáni órákra 26, 31 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap estig a Kárpát-medence fölé eleinte egyre nedvesebb, enyhébb, majd egy markáns hidegfront mögött már szárazabb, több fokkal hidegebb levegő érkezik. Vasárnap sokfelé viharos lesz az északnyugati szél.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig

Éjszaka többnyire erősen felhős lesz az ég, elszórtan várható eső, zápor. Vasárnap észak felől megvastagszik a felhőzet, beborul az ég, egyre többfelé alakul ki eső, zápor, néhol esetleg zivatar is előfordulhat, majd a déli óráktól felszakadozik a felhőzet, felhőátvonulások lesznek, futó zápor azonban továbbra is valószínű. Szombaton az északnyugati szél több helyen megerősödik, a magasabb helyeken viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban a nyugati, délnyugati szél lesz erős, főként északon néhol viharos. Vasárnap napközben a szél ismét északnyugatira fordul, sokfelé viharossá fokozódik, néhol a széllökések meghaladhatják az óránkénti 110 km-t is.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 10 fok körül alakul, de az ország délnyugati harmadán 14 és 18 fok között várható.