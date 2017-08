Jön a vihar: másodfokú riasztás több helyen

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az MTI-hez eljuttatott figyelmeztetése szerint Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érinthetik a másodfokú riasztások. Szintén a felhőszakadás veszélye miatt Csongrád, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Mint kifejtették: szombat este dél felől az ország keleti harmadán, Tiszántúlon egy kiterjedt zivatarrendszer érkezik. A zivatarokat felhőszakadás (rövid idő alatt 20-30, néhol akár 40-50 milliméter csapadék), viharos (helyenként 70-80 kilométer per óra körüli) szél, jégeső kíséri.

Este, késő este néhol heves zivatar is kialakulhat, akár 90 kilométer per órát meghaladó széllel és nagy méretű jéggel. Az éjszakai órákban további intenzív csapadék (eső, zápor, zivatar) várható a keleti országrészben, így összességében több helyen is hullhat 20-50 milliméternyi csapadék. Vasárnap reggeltől az Alföldön, északkeleten is fokozatosan gyengül a csapadék intenzitása.

A heves zivatarok veszélye miatt Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Kitértek arra is, hogy a Dunántúli-középhegység, a Balaton, Pest megye térségében szombaton az északnyugati szelet kísérő legerősebb széllökések helyenként 60-70 kilométer per óra körül alakulnak. Késő este, éjszaka a Zemplén, Bodrogköz, Nyírség tájain az északkeleti szél fokozódhat viharossá. Vasárnap a nap második felében a Dunántúlon és északkeleten is fokozatosan veszít erejéből a szél.

A viharos szél veszélye miatt Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

A meteorológiai szolgálat azt írta: vasárnapra keleten is megszűnik a hőség. Az előrejelzés szerint reggel még várható eső, helyenként zivatar, aztán hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, délután egyre kevesebb helyen várható csapadék. A szél viszont továbbra is sokfelé erős, helyenként viharos lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14-19 Celsius-fok között alakul. A nappali maximumok általában 21-27 fok között várhatóak, de északkeleten, keleten ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.