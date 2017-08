Jégesővel jönnek a zivatarok, lassan múlik a hőség

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint vasárnap reggel, délelőtt főként északon, délután már délen is erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, majd késő délutántól, estétől északnyugat felől megvastagszik a felhőzet. Előbb még csak északnyugaton helyenként, majd délelőttől kezdődően egyre többfelé kell ismétlődő záporokra, zivatarokra számítani, legkésőbb a Dél-Dunántúlon.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Késő délutántól heves zivatar is lehet felhőszakadással, jégesővel, viharos széllökésekkel. Estétől előbb északnyugaton, majd az éjszaka folyamán már keletebbre is tartós esőre kell készülni! Az északi, északnyugati szél megélénkül, éjszaka a Dunántúlon megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet Sopron környékén már csak 24, 25 fok körül, másutt általában 28 és 34 fok között, délkeleten azonban továbbra is 36, 37 fok körül alakul. Késő estére többnyire 22 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet, de a nyugati határvidéken már hűvösebb lesz.

Az éjszakai kiadós csapadék után hétfő reggel, délelőtt még többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, és többfelé várható eső, zápor. A déli óráktól nyugat felől szakadozik a felhőzet, de jelentős felhőzet-csökkenés inkább késő délutántól valószínű. Délelőtt a Dunántúlon, késő délutánra keleten is megszűnik a csapadék. Az északi, északkeleti szelet többfelé erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, nyugaton lesz a hűvösebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 27 fok között várható, de északkeleten lehetnek tájak, ahol 20, 22 foknál nem lesz melegebb, illetve délkeleten helyenként 28, 29 fokig is melegedhet fel a levegő.

Az OMSZ vasárnapra is másodfokú figyelmeztetést adott az ország délkeleti megyéiben a hőség miatt, illetve heves zivatar és várható felhőszakadások miatt az ország szinte teljes területére. Hétfőre mérsékeltebb, elsőfokú figyelmeztetés van érvényen zivatarok és kiadós eső miatt.