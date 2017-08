Kiadták a figyelmeztetést, ismét itt a kánikula

Budapestre és Pest megyére, illetve hét dunántúli megyére is elsőfokú figyelmeztetést adott ki csütörtökre az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) a várható hőség miatt: a napi középhőmérséklet ugyanis az előrejelzés szerint meghaladja a 25 fokot. Pénteken pedig már nagyobb területre, nagyjából a Gödöllő-Makó vonaltól nyugatra érvényes a figyelmeztetés.

Az OMSZ előrejelzése szerint pénteken az ország döntő részén túlnyomóan napos, száraz idő lesz általában kevés fátyol- és gomolyfelhővel. A Dunántúl nyugati és északi területei mellett a keleti, északkeleti határvidéken sem kizárt egy-egy zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a keleti megyékben megélénkül az északi szél. Esetleges zivatarfelhő környezetében viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő.

Pénteken a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul.

Szombaton is napos idő várható, majd északnyugat felől főként a Dunántúlon, estefelé már a középső országrészben is erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés, és ott már zápor, zivatar is valószínű. A szél északnyugatira a szél, a Dunántúlon, illetve zivatar környezetében viharossá is fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22, a legmagasabb nappali hőmérséklet északnyugaton 28 és 36 fok között alakul, a legmelegebb a Dél-Alföldön lesz.

Augusztus 20-án, vasárnap kezdetben erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, de estig a Tiszántúlon még sok lesz a felhő. További eső, zápor elsősorban a Dunától keletre várható. Az északi, északnyugati szelet több helyen erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul, a tartósabban csapadékos tájakon valószínű 20 fok alatti maximum.