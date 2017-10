Lehűlés jön a hétvégén

A hosszú hétvégén több fokkal mérséklődik a felmelegedés, hétfőn már az ilyenkor szokásosnál kissé hűvösebb, csapadékos időre számíthatunk – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Az előrejelzés szerint az elmúlt, szinte késő nyárias napok után a hétvégére jelentősen átalakul időjárásunk, és a száraz, napos időt borult, csapadékos, szeles időjárás váltja fel. Vasárnap nyugat felől hidegfront érkezik, amely mögött közel 10 fokkal hűvösebb levegő áramlik. A front keddre hagyja el térségünket.

Pénteken még az ország nagy részén derült, napos, száraz idő várható. Az éjszaka sokfelé képződő köd, illetve alacsony szintű rétegfelhőzet a déli órákra a legtöbb helyen feloszlik, de északnyugaton, nyugaton helyenként tartósabban megmaradhat. Hajnalban néhol szitálás is lehet. Általában mérsékelt marad a légmozgás, csak délnyugaton élénkül meg helyenként a délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 3 és 9 fok között alakul, de a hegyekben kissé enyhébb, a hidegre érzékeny, tartósabban derült tájakon hidegebb is lehet, ott talaj menti fagy is valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között várható, a tartósabban ködös tájakon azonban lehet néhány fokkal hűvösebb is.

Péntekre tizenhárom megyére (Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas, Veszprém és Zala) adtak ki elsőfokú figyelmeztetést tartós, sűrű köd miatt.

Szombaton a hidegfront Nyugat-Európa felett húzódik, hazánkat északkeleten érinti egy keletre vonuló nedves léghullám. Az éjszaka képződő köd délelőtt fokozatosan feloszlik. Ezt követően felhős időre számíthatunk, északkeleten helyenként eső is várható, elsősorban délnyugaton lehet napsütés. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok között alakul, de a magasabb helyeken kissé enyhébb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között várható.

Vasárnap elér bennünket a front, erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. Délutántól egyre többfelé várható eső, zápor, késő este már a Tiszántúlon is eshet. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, estétől a Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között valószínű.

Hétfőn még felettünk húzódik a frontzóna, illetve a magassági teknő. Borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor. Estefelé nyugaton kezd szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szelet nagy területen erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 8 és 14 fok között valószínű.