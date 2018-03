Még kemény fagyokat tartogat a hétvége

Éjszaka még mínusz tíz fok alá is süllyedhet a hőmérséklet, és van, ahol vasárnap napközben is marad a kemény fagy.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint Európa középső és déli területének időjárását ciklonok és frontjaik alakítják. Hatásukra többnyire erősen felhős vagy borult az ég, és a frontok mentén többfelé fordul elő csapadék; délen és nyugaton az eső esik, másutt havazik. Ugyanakkor északon anticiklon helyezkedik el, területén erősen és gyengén felhős, napos tájak egyaránt előfordulnak, a magasnyomás peremén helyenként havazás, hózápor alakul ki, máshonnan csapadékról nem érkezik jelentés.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensünk délnyugati, déli részén többnyire 8 és 16 fok között változik, sőt a legdélebbi vidékeken 18, 21 fokot is mérnek. Európa északkeleti kétharmadán még tartja magát a téli idő, a kora délutáni órákra is mindössze általában 0 és –10 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de helyenként –11, –16 fok is előfordul. Vasárnap estig a Kárpát-medence időjárását köztes magasnyomás határozza meg, csak éjszaka a délnyugati térségben örvénylő ciklon vonul kelet felé, emiatt főként délen lehet akkor havazás.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig: délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és éjszaka többnyire erősen felhős lesz az ég, csak északkeleten lesz kevesebb felhő. Főként a déli megyékben várható havazás. Vasárnap szakadozott felhőzetre számíthatunk északkeleten hosszabb, másutt rövidebb napos időszakokkal, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb reggel lehet délen néhol még gyenge havazás. Szombaton az északi, északnyugati, vasárnap keleten az északkeleti, nyugaton a déli, délkeleti szél megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –2 és –11 fok között várható, de északkeleten a derült, havas, szélvédett tájakon hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap –3 és +3 fok között alakul.