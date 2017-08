Meleg lesz, de a kánikula nem tér vissza

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint kedden a sok napsütés mellett csak kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. A Tiszántúlon az északkeleti, a Kisalföldön a délkeleti szél élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 26 és 31 fok között alakul, a nyugati határnál lehet a melegebb. Késő este 16, 23 fok valószínű.

Szedán keleten derült lesz az ég, a Dunántúlon fátyol- és gomolyfelhők melletti napos idő várható. Az ország túlnyomó részén csapadék nem lehet, a nyugati, északnyugati határvidékre sodródhat be késő délután, este egy-egy zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a Nyugat-Dunántúlon élénkülhet meg az északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul.

Csütörtökön is napos időre számíthatunk kevés fátyol- és gomolyfelhővel, csapadék nem várható. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között várható.

Megkezdődött az allergiaszezon, az elkövetkező napokban a parlagfű pollenkoncentrációja várhatóan országszerte emelkedni fog. Hétfőn még csak a Dunántúl déli részén, keddtől már az Alföldön is, illetve a Dunántúlon is egyre nagyobb területen lehet jelen nagyon magas koncentrációban a parlagfű pollenje. A csalánfélék pollenkoncentrációja is többfelé elérheti a magas szintet. Az üröm és a kenderfélék virágporának mennyisége jellemzően a közepes tartományban alakul, bár helyenként magas is lehet. A libatopfélék pollenkoncentrációja általában alacsony-közepes, a pázsitfűféléké és az útifűé alacsony. A kültéri allergén gombák spóraszáma sokfelé elérheti a magas-nagyon magas szintet.