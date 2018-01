Meleg, tavaszias időt hozhat az év első hétvégéje

Az ország nagyobb részén egész hétvégén az átlagosnál jóval enyhébb, már-már a márciusi tavaszt idéző időre készülhetünk. Délies áramlással a január elejére jellemzőhöz képest több fokkal melegebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Pénteken délelőtt várhatóan sokfelé csökken a felhőzet és a változóan felhős idő mellett már számíthatunk némi napsütésre. A ködfoltok feloszlanak, de az északkeleti megyékben továbbra is maradhatnak tartósan borult körzetek. Reggel még a keleti határnál, napközben a Dunántúlon néhol kisebb eső is előfordulhat. A déli, délnyugati szelet élénk, a magasabban fekvő helyeken erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –1, +6 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8, 13, de a borult, párás tájakon 5, 7 fok között alakul.

Szombaton általában gyengén felhős, napos időre számíthatunk, a Dunántúlon pedig megélénkülhet, időnként meg is erősödhet a délnyugati szél. Ugyanakkor az Északi-középhegység területén és Északkelet-Alföldön egész nap lehetnek tartósan ködös, borult vidékek is, ott jelentéktelen szitálás is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 7, a csúcshőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között alakul, de az északkeleti borult részeken ennél néhány fokkal hidegebb lesz.

Vasárnap is hasonló időben lesz részünk, de már több lehet felettünk a fátyolfelhő, csapadék azonban továbbra sem várható. Már az Észak-Dunántúlon is lehetnek tartósan ködös vidékek, arrafelé szitálás továbbra is lehet. A déli szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1, 6, délután 10, 15 fokra számíthatunk, a borult, ködös részeken azonban kissé hűvösebb lesz.