Napsütéses, de szeles időt hozhat a csütörtök

Csütörtökön a több órás napsütés mellett fátyol- és gomolyfelhők egyaránt lehetnek az égen, ugyanakkor csapadék nem valószínű. A keleti, délkeleti szél főként az északkeleti területeken élénkül meg, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből.

A csúcshőmérséklet 16 és 21 fok között alakul, késő estére 8 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Az Egyesült Államok partjaitól alig 200 kilométerrel kelete örvénylő Maria és a tőle keletre lévő Lee nevű kistestvére a számítások szerint – ha csak közvetve is – hatással lesz térségünk időjárására – írta még kedden az OMSZ. A tájékoztatás szerint előfordul, hogy egy hurrikán bekerülve a nyugati szelek övébe, akár Európa partjaihoz is eljut, igaz jóval szelídebb formában, de még így is heves vihart okozva. Még gyakoribb, hogy a hurrikán által a légkörbe juttatott rendkívül meleg és nedves levegő járul hozzá a mérsékelt övi ciklonok fejlődéséhez.