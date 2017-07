Napsütéses, meleg időt hoz a hétvége

Szombaton már magasnyomás alakítja időjárásunkat, sok napsütésre és erősödő nappali felmelegedésre számíthatunk – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Az előrejelzés szerint országszerte sok lesz a napsütés, többnyire gyengén felhős égre számíthatunk, és északkeleten lehet kisebb körzetekben időnként több a felhő. Csapadék nem valószínű. Kezdetben keleten helyenként még megélénkül az északnyugati szél, majd mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 között várható.

Vasárnap a többórás napsütés mellett a Dunántúlon lesz erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, amelyből főként ott elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések is kísérhetik, de zivataroktól függetlenül is megerősödik az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.