Nem viccel a kánikula, újabb országos melegrekord dőlt meg a fővárosban

Újabb országos hajnali melegrekord dőlt meg szombaton a fővárosban – írja az MTI, az Országos Meteorológiai Szolgálatra hivatkozva.

Eddig ezen a napon a legmagasabb minimum-hőmérsékletet 2012-ben Pécsett mérték, 24,2 fokot. Szombatra virradóra az országban többfelé nem csökkent 25 fok alá a hőmérséklet, és ezzel megdőlt a legmagasabb minimum-hőmérséklet rekordja. A legmagasabb hőmérsékletet Budapest Lágymányoson mérték, ahol a leghidegebb órákban is csak 26,6 fokig hűlt le a levegő, így most már ez lett az új napi országos minimum-rekord.

Vasárnap megkezdődik az enyhülés, a Dunántúl északnyugati felén és az Északi-középhegységben már 25 fok alá csökken a napi közép, de délkeleten sem valószínű már 29 fokot meghaladó átlag.

Szombaton még marad az országos hőség, a Dunántúl nagyobb részén 27, az Alföldön 29 fok feletti napi középhőmérséklet várható. A maximumuk szombat délután általában 33–38 fok között alakulnak, de északnyugaton és az Északi-középhegység térségében hűvösebb, a Dél-Alföldön melegebb is lehet. Késő estére 26–32 fok közé hűl le a levegő. Az Alföld északi részén késő délutántól inkább északnyugaton várható néhol zivatar kialakulása viharos szél kíséretében. Ezeken a tájakon egy-egy intenzívebb zivatar kipattanása sem zárható ki.

Legutóbb szerdán dőlt meg a hajnali fővárosi melegrekord, akkor a János-hegy völgyi részén kora reggel 24,3 fokot mértek.

Országszerte áruházak, bevásárlóközpontok, múzeumok, önkormányzatok, presszók és bárok klimatizált helyiségeibe menekülhetünk a hőségriadó idején. A több mint kétezer kisebb-nagyobb intézmény nyújtotta lehetőséget bárki igénybe veheti, a légkondicionált helyiségek teljes listája elérhető a katasztrófavédelem weboldalán.

Az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) a héten már jelezte: azonnali rendkívüli munkavédelmi intézkedéseket vár a BKV és a Volánbusz vezetésétől a szakszervezet. Az érdekképviselet vezetője a Hír TV-nek azt mondta, a sofőröknek sokszor a tűző napon álló buszban ülve kell várakozniuk, úgy, hogy még szociális helyiség sincs a közelben. Nemes Gábor szerint akár a menetrend időszakos felfüggesztése és az elsőajtózás átmeneti szüneteltetése is felmerülhet.

A BKV közleményben próbálta hűteni a kedélyeket. Azt írták, mindent megtesznek a munkavállalójukért. Klimatizált végállomási tartózkodók várják a sofőröket, itt hűtött italt és palackos ásványvizet, valamint citromlevet is osztanak. Azt is hozzátették, hogy a BKV biztosítja a járművezetők leváltását és a tartalék szakemberek mozgósítását is, és engedélyezték a könnyített formaruha viselését is: ez azt jelenti, hogy a nőknek nem kell kendőt, a férfiak esetében pedig a nyakkendőt viselniük, és a bermudanadrág is megengedett.

A budapestiek szomját egyébként a tűzcsapokra szerelt ivócsapok enyhíthetik, és ha jelentős igény mutatkozik, akkor akár párakapukat is létesíthet a vízmű a főváros több pontján is – árulta el korábbi megkeresésünkre Kertész Péter, a Fővárosi Önkormányzat Kommunikációs Igazgatóságának munkatársa. Kertész azt ugyanakkor nem fejtette ki, hogy pontosan minősül „jelentős igénynek”. Arról is beszélt, hogy a vízművek egyébként rendelkezik olyan vészhelyzeti tartalékkal, amelyeket különböző intézményeknek, önkormányzatoknak tartalékolnak.



A nagy melegben fontos a folyadékpótlás és a test, valamint a környezet hűtése. Az Emmi szerdán arra figyelmeztetett, hogy az emberek több mint húsz százaléka semmit nem tesz a hőmérséklet-emelkedés okozta negatív hatások kiküszöböléséért. Ez az arány a fokozottan veszélyeztetett 65 év felettiek körében pedig már 25 százalék.