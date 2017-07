Rekkenő hőség és felhőszakadások miatt adtak ki figyelmeztetést

Másodfokú, narancs figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) pénteken az ország keleti megyéire, mert a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 27 fokot. Szombaton pedig már az ország szinte teljes egész területére érvényes a másodfokú figyelmeztetés. Péntekre és szombatra elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a várható heves zivatarok (rövid idő alatt 20-30 mm körüli csapadékkal, nagyobb méretű jéggel és 70-90 km/h-s szélrohammal) és felhőszakadások miatt.

Az OMSZ előrejelzése szerint pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés valószínű, a déli óráktól a Duna vonalában, majd ettől keletre több helyen, este a délnyugati országrészben valószínű záporok, zivatarok kialakulása, néhol heves zivatar is lehet. A Dunántúlon erős lökések kísérik az északnyugati szelet. Keleten eleinte még élénk lesz a déli, délnyugati szél, majd délután ott is nyugatira, északnyugatira fordul. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 36 fok között várható, de északnyugaton kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 22 és 29 fok közé hűl le a levegő.

Szombaton napos, és főként a déli óráktól erősebben gomolyfelhős időszakok egyaránt lesznek, zápor, zivatar bárhol kialakulhat. A változó irányú szél zivatar környezetében viharossá fokozódhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 36 fok között várható.

Vasárnap gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütésre számíthatunk, elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A változó irányú szél zivatar környezetében viharossá fokozódhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 23, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között valószínű.