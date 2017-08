Rekkenő hőség után heves viharokkal érkezik az enyhülés

Harmadfokú, piros figyelmeztetést adott ki péntekre az ország középső és délkeleti megyéire az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) a várható hőség miatt: Pest, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád és Békés megyékben ugyanis a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 29 fokot. Ettől a területtől nyugatra, illetve északkeletre másod- és elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben. A Dunántúl teljes területén ugyanakkor heves zivatarok és felhőszakadás lehetősége miatt van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.

Az OMSZ előrejelzése szerint pénteken az ország legnagyobb részén napos, száraz idő várható általában kevés felhővel. A Dunántúlon azonban időszakosan több lehet a felhő, és eleinte csak néhol, majd a nap második felében már szórványosan alakulhat ki zápor, zivatar. Néhol felhőszakadás, jégeső sem kizárt. A többfelé élénk délkeleti szél a Dunántúlon és a középső területeken megerősödik. Estefelé nyugaton az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szél szintén megerősödhet. Zivatarfelhők környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A csúcshőmérséklet általában 32 és 38 fok között valószínű, de a nyugati határvidéken csupán 29, 30 fok valószínű. Késő estére 22 és 30 fok közé hűl le a levegő.

Az éjszaka első felében a Dunántúlon, később már a középső országrész fölött is lehetnek erősen felhős területek, szórványosan zápor, zivatar várható. Ugyanakkor hazánk keleti harmadában hajnalig még nagyrészt derült, csapadékmentes idő valószínű. Szombaton egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és időnként megerősödik a szél, sőt zivatarban viharos széllökésekre is számítani kell. Kora reggelre általában 15 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet, de elsősorban a Tiszántúlon néhol enyhébb is lehet a hajnal.

Vasárnap az ország nagy részén felhőátvonulásokra számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, számottevő csapadék nélkül, de keletebbre kezdetben erősen felhős idő várható délelőtt még többfelé esővel, záporral, majd délutántól szakadozik a felhőzet, ott is egyre kevesebb helyen valószínű csapadék. Az északi, északnyugati szelet nagy területen erős, néhol viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű. Keleten lesz napközben a hűvösebb.