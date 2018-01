Megdőlt az éjszakai melegrekord is

Megdőlt az éjszakai hőmérsékleti rekord. Január 7-re virradóra Dunaújvárosban csak 10,2 fokig hűlt le a levegő. Ezen a napon eddig a legenyhébb hőmérsékletet Pápán mérték 1994-ben, akkor 9,9 fokot regisztráltak – írta közleményében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Ám nemcsak éjszaka volt melegebb az átlagnál, hanem szombaton napközben is. Korábban beszámoltunk arról, hogy megdőlt az országos napi melegrekord is.

Mostanáig a január 6-án mért legmagasabb hőmérséklet 16,7 fok volt, amelyet 1975-ben Sopron (Kuruc-domb) állomáson rögzítettek. Most több helyen is mértek 17 fok körüli hőmérsékletet. A legmagasabb hőmérsékletet, 17,4 fokot a Somogy megyei Babócsán rögzítették. A budapesti napi melegrekord viszont továbbra is 13,7 fok maradt, mert ennél most nem volt melegebb a fővárosban.