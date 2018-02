Vasárnap megszűnik a havazás, dél felé vonul a felhőzet

A vasárnap reggeli borult ég után egyre kisebb területen és ott is gyengülő intenzitással várható havazás, főként délen helyenként havas eső is lehet. A déli óráktól észak felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, délután csapadék már nem valószínű. Sokfelé megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten helyenként meg is erősödik az északi, északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet +2 és +6 fok között alakul. Késő estére általában +1 és –4 fok közé hűl a levegő.