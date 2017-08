A Dunántúlon azonban időszakosan több lehet a felhő, előbb a Nyugat-Dunántúlon, a nap második felében már a Kelet-Dunántúlon is kialakul zápor, zivatar. Néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A többfelé élénk délkeleti szél a Dunántúlon és a középső területeken megerősödik. Estefelé a Nyugat-Dunántúlon északnyugatira forduló szél szintén megerősödhet. Zivatarfelhők környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A csúcshőmérséklet általában 32 és 38 fok között valószínű, de a nyugati határvidéken csupán 29, 30 fok valószínű. Késő estére 22 és 30 fok közé hűl le a levegő.

A következő öt nap előrejelzése Budapest és környéke Észak-Dunántúl Dél-Dunántúl Dél-Alföld Észak-Magyarország Észak-Alföld 36 °C 21 °C Kissé felhős 30 °C 22 °C Zápor 20 °C 17 °C Eső 28 °C 16 °C Kissé felhős 29 °C 14 °C Felhőtlen 36 °C 19 °C Zápor 25 °C 16 °C Közepesen felhős 26 °C 16 °C Közepesen felhős 29 °C 15 °C Közepesen felhős 30 °C 14 °C Kissé felhős 36 °C 21 °C Kissé felhős 25 °C 18 °C Zápor 26 °C 16 °C Közepesen felhős 27 °C 14 °C Közepesen felhős 29 °C 16 °C Közepesen felhős 35 °C 21 °C Kissé felhős 26 °C 19 °C Közepesen felhős 27 °C 16 °C Közepesen felhős 27 °C 17 °C Közepesen felhős 28 °C 16 °C Kissé felhős 36 °C 21 °C Kissé felhős 30 °C 22 °C Zápor 20 °C 17 °C Eső 28 °C 16 °C Kissé felhős 29 °C 14 °C Felhőtlen 35 °C 20 °C Kissé felhős 29 °C 22 °C Zivatar záporesővel 21 °C 16 °C Kiadós eső 26 °C 16 °C Kissé felhős 27 °C 12 °C Kissé felhős

Budapest és környéke - 11. Derült idő várható, majd átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Zápor előfordulhat (30-50%). Helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék mennyisége területi átlagban: Csapadéknyom és 2 mm között valószínű. A délkeleti, majd az északnyugatira forduló szél megélénkül, időnként megerősödik: a 10 - 25 km/h-s átlagszél mellett 30 - 55 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. Zivatarok környezetében a legerősebb széllökések lokálisan elérik a 60 - 80 km/h-t. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 18 fok körül alakul. 2017. 12. Változóan felhős lesz az ég, többórás napsütés várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik: a 10 - 25 km/h-s átlagszél mellett 35 - 55 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul. 2017. 13. Felszakadozik, csökken a felhőzet, majd változóan felhős lesz az ég. Zápor előfordulhat (10-30%). A csapadék mennyisége területi átlagban: Csapadéknyom és 2 mm között valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik: a 10 - 20 km/h-s átlagszél mellett 30 - 55 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul. 2017. 14. Gomolyfelhős, napos idő várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). Az északi szél helyenként megélénkül: az 5 - 15 km/h-s átlagszél mellett 20 - 35 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul. 2017. 15. Kevés gomolyfelhő, sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad: az 5 - 10 km/h-s átlagszél mellett 15 - 25 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul. 2017. 16. Gyengén felhős idő várható sok napsütéssel. Csapadék nem valószínű (10% alatt). A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad: az 5 - 10 km/h-s átlagszél mellett 15 - 25 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. 2017. 17. Időnként megnövekszik a felhőzet, sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad: az 5 - 10 km/h-s átlagszél mellett 15 - 25 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. 2017. 18. Időnként megnövekszik a felhőzet, sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). A déli szél helyenként megélénkül: az 5 - 15 km/h-s átlagszél mellett 20 - 35 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.

Észak-Dunántúl - 11. Erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. Zápor előfordulhat (70-90%). Helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék mennyisége területi átlagban: Csapadéknyom és 2 mm között valószínű. A délkeleti, majd az északnyugatira forduló szél megélénkül, időnként megerősödik: a 10 - 25 km/h-s átlagszél mellett 30 - 55 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. Zivatarok környezetében a legerősebb széllökések lokálisan elérik a 60 - 80 km/h-t. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 16 fok körül alakul. 2017. 12. A fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható. Zápor előfordulhat (30-50%). A csapadék mennyisége területi átlagban: Csapadéknyom és 2 mm között valószínű. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik: a 15 - 25 km/h-s átlagszél mellett 35 - 55 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul. 2017. 13. Változóan felhős lesz az ég, többórás napsütés várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik: a 10 - 25 km/h-s átlagszél mellett 40 - 60 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul. 2017. 14. Gomolyfelhős, napos idő várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). Az északi szél helyenként megélénkül: az 5 - 10 km/h-s átlagszél mellett 20 - 30 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul. 2017. 15. Kevés gomolyfelhő, sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad: az 5 - 10 km/h-s átlagszél mellett 15 - 25 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul. 2017. 16. Időnként megnövekszik a felhőzet, sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, majd az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül: az 5 - 15 km/h-s átlagszél mellett 20 - 35 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. 2017. 17. Időnként megnövekszik a felhőzet, sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad: az 5 - 10 km/h-s átlagszél mellett 15 - 25 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. 2017. 18. Időnként megnövekszik a felhőzet, sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). A déli szél helyenként megélénkül: az 5 - 15 km/h-s átlagszél mellett 20 - 35 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.

Dél-Dunántúl - 11. Erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. Zápor előfordulhat (70-90%). Helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék mennyisége területi átlagban: Csapadéknyom és 2 mm között valószínű. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik: a 10 - 20 km/h-s átlagszél mellett 25 - 45 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. Zivatarok környezetében a legerősebb széllökések lokálisan elérik a 60 - 80 km/h-t. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 17 fok körül alakul. 2017. 12. A fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható. Zápor előfordulhat (30-50%). A csapadék mennyisége területi átlagban: Csapadéknyom és 2 mm között valószínű. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik: a 10 - 25 km/h-s átlagszél mellett 30 - 55 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul. 2017. 13. Változóan felhős lesz az ég, többórás napsütés várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik: a 10 - 25 km/h-s átlagszél mellett 35 - 55 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul. 2017. 14. Gomolyfelhős, napos idő várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). Az északi szél helyenként megélénkül: az 5 - 10 km/h-s átlagszél mellett 20 - 30 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul. 2017. 15. Kevés gomolyfelhő, sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad: az 5 - 10 km/h-s átlagszél mellett 15 - 25 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul. 2017. 16. Időnként megnövekszik a felhőzet, sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad: az 5 - 10 km/h-s átlagszél mellett 15 - 25 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. 2017. 17. Időnként megnövekszik a felhőzet, sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad: az 5 - 10 km/h-s átlagszél mellett 15 - 25 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. 2017. 18. Időnként megnövekszik a felhőzet, sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). A délkeleti szél helyenként megélénkül: az 5 - 15 km/h-s átlagszél mellett 20 - 35 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.

Dél-Alföld - 11. Derült idő várható, majd átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Zápor előfordulhat (10-30%). Helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék mennyisége területi átlagban: Csapadéknyom és 2 mm között valószínű. A délkeleti, majd az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik: a 10 - 20 km/h-s átlagszél mellett 25 - 45 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. Zivatarok környezetében a legerősebb széllökések lokálisan elérik a 60 - 80 km/h-t. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 20 fok körül alakul. 2017. 12. A fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható. Zápor előfordulhat (30-50%). Helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék mennyisége területi átlagban: Csapadéknyom és 2 mm között valószínű. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik: a 10 - 20 km/h-s átlagszél mellett 25 - 45 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul. 2017. 13. Eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor egyaránt valószínű (50-70%). A csapadék mennyisége területi átlagban: 2 és 5 mm között valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik: a 10 - 20 km/h-s átlagszél mellett 30 - 50 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 fok körül alakul. 2017. 14. Gomolyfelhős, napos idő várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik: a 10 - 20 km/h-s átlagszél mellett 30 - 50 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul. 2017. 15. Kevés gomolyfelhő, sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. Az északi szél helyenként megélénkül: az 5 - 15 km/h-s átlagszél mellett 20 - 35 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul. 2017. 16. Időnként megnövekszik a felhőzet, sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad: az 5 - 10 km/h-s átlagszél mellett 15 - 25 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. 2017. 17. Időnként megnövekszik a felhőzet, sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad: az 5 - 10 km/h-s átlagszél mellett 15 - 25 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul. 2017. 18. Időnként megnövekszik a felhőzet, sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). A délkeleti szél helyenként megélénkül: az 5 - 15 km/h-s átlagszél mellett 20 - 35 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.

Észak-Magyarország - 11. Derült idő várható, majd átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Zápor előfordulhat (30-50%). Helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék mennyisége területi átlagban: Csapadéknyom és 2 mm között valószínű. A keleti, majd a nyugatira forduló szél megélénkül, időnként megerősödik: az 5 - 15 km/h-s átlagszél mellett 30 - 55 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. Zivatarok környezetében a legerősebb széllökések lokálisan elérik a 60 - 80 km/h-t. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 19 fok körül alakul. 2017. 12. A fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható. Zápor előfordulhat (30-50%). Helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék mennyisége területi átlagban: Csapadéknyom és 2 mm között valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik: a 10 - 20 km/h-s átlagszél mellett 30 - 55 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul. 2017. 13. Eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor egyaránt valószínű (50-70%). A csapadék mennyisége területi átlagban: 2 és 5 mm között valószínű. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik: a 10 - 20 km/h-s átlagszél mellett 25 - 45 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 fok körül alakul. 2017. 14. Gomolyfelhős, napos idő várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik: a 10 - 20 km/h-s átlagszél mellett 25 - 45 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul. 2017. 15. Kevés gomolyfelhő, sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. Az északi szél helyenként megélénkül: az 5 - 10 km/h-s átlagszél mellett 20 - 30 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul. 2017. 16. Gyengén felhős idő várható sok napsütéssel. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad: az 5 - 10 km/h-s átlagszél mellett 15 - 25 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. 2017. 17. Időnként megnövekszik a felhőzet, sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad: az 5 - 10 km/h-s átlagszél mellett 15 - 25 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. 2017. 18. Időnként megnövekszik a felhőzet, sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű (10% alatt). A déli szél helyenként megélénkül: az 5 - 15 km/h-s átlagszél mellett 20 - 35 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul.