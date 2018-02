Egyszerűbb lesz a csok igénylése

Rendkívül nagy segítséget jelent a fiatal párok otthonhoz jutásához a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), de az igénybevétel feltételei nem mindig egyértelműek. Egy háromgyermekes család igénylését első körben például azért utasította el a bank, mert az általuk építkezés céljából vásárolt telken már áll egy félbemaradt házalap. Olvasónk elmondása szerint az előző tulajdonos éppen csak belekezdett az építkezésbe, de nem folytatta. Végül aztán, bár bankot nem váltott, egy másik ügyintézővel tárgyalva megegyezésre jutott, s befogadták a tízmillió forint támogatás és tízmillió forint kedvezményes hitel iránti igényüket. Vagyis a gyakorlat azt mutatja, hogy még mindig nem teljesen tiszta a jogszabály értelmezése a csokkal foglalkozó ügyintézők körében sem, mert többféleképpen is lehet értelmezni a jogszabályt.

Talán az ilyen, és hasonló anomáliákon is segítenek azok a változtatások, amelyekről a kormány hivatalos internetes oldalán lehet olvasni. Ezek szerint egyszerűbbé válik február 15-től a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele. A szerdai kormányülésen ugyanis döntés született az adminisztratív akadályozó tényezők jelentős csökkentéséről. A változtatás miértjéről Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára elmondta, annak célja az ügyintézés egyszerűsítése. Szavai szerint a tapasztalatok azt mutatják, az emberek sokkal szívesebben vesznek igénybe támogatást, ha kevesebb az adminisztratív teher. Fontos változtatás, hogy bevezetik a „nyilatkozati elvet”. Vagyis ezentúl hisznek az igénylőknek, azaz nem kell az eddig kért számos igazolást, dokumentumot papíron benyújtaniuk, elég lesz nyilatkozniuk, hogy megfelelnek az igénylés törvényes feltételeinek. Mindezt persze a NAV ellenőrizheti.

Egyszerűbb lesz a külföldről hazaköltöző, a csokot igénybe venni szándékozó családok dolga is. Jelenleg ugyanis a 10 millió forintos támogatás igényléséhez 180 napos magyarországi társadalombiztosítási jogviszonyt kell igazolni. Február 15-étől erre már nem lesz szükség, csak azt kell vállalni, hogy 180 napon belül tb-jogviszonyt létesítenek.

Jelentősen gyorsíthatja a pénzhez jutást, hogy rövidebb lesz a jövőben a banki ügyintézési határidő. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a bankoknak lakásvásárlási ügyekben 30 napon belül kell dönteniük, az építkezéseknél pedig 60 napon belül. Bővítheti az igénylők számát az a tervezett változtatás, hogy meghosszabbítják a benyújtási határidőt. Mostanáig az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül nyújthattak be a csok iránti igényt a családok, ezt a határidőt február közepétől 180 napra emelték. Szintén ebbe az irányba mutat, hogy már a folyamatban lévő lakásbővítésekre is érvényesíthető lesz a csok, és a teljes bekerülési költség fedezhető a támogatásból. Fontos változás az is, hogy az új szabályozás szerint az 5 millió forintos áfa-visszatérítés lehetőségét a nyugdíjasokra is kiterjesztik.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.03.