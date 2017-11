Folytatódik a panellakások drágulása

Várhatóan jövőre is erős marad a kereslet a panellakások iránt, s az ilyen típusú ingatlanok továbbra is jobban drágulnak, mint a téglaházak – tudtuk meg az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjétől. Balog László elmondta: a következő évben országos átlagban már nem lehet tíz százalék feletti áremelkedésre számítani, mint idén, a házgyári otthonok azonban előreláthatóan 2018-ban is néhány százalékkal gyorsabb ütemben drágulnak majd, mint a téglaépítésűek. Ennek az oka pedig az, hogy még ma is ez az ingatlantípus a legolcsóbb. Az utóbbi három évben bekövetkezett jelentős értéknövekedés ugyanis a panelek esetében alacsony bázisértékről indult. Vagyis korábban mélyen áron alul keltek el a panelek, s ezt az egyenlőtlenséget korrigálja most a piac. Ám ennek az ingatlantípusnak még ma is megvan a 20-30 százalékos árelőnye a téglaépületekhez képest.

A szakember szerint a házgyári ingatlanok esetében is létezik egy lélektani határ, amelynél nem fizetnek többet a vevők. Ez a szint körülbelül 25 millió forintban állapítható meg, ennél többet csak ritkán adnak a vásárlók a panelekért, mert nagyobb pénzügyi keretből már téglaépítésű otthont is vehetnek. Emellett a felmérések szerint a családok kétharmada 25 millió forintnál olcsóbb otthont szeretne vásárolni. Ezért a pénzért pedig jobbára panel kapható a fővárosban és a nagyobb vidéki városokban egyaránt. A szakértő hozzátette: a házgyári lakások azért is kelendők, mert a háztartások megtakarításai az elmúlt években nem növekedtek az évi 10-20 százalékos lakásdrágulással azonos mértékben. Emiatt egyre több leendő vevőnek csak a panel lett az elérhető otthon.

Az OTP Ingatlanpont elemzéséből ugyanakkor kiderül, hogy ma már nemcsak a viszonylag megfizethető ár, hanem az elviselhető fenntartási költségek is a házgyári lakások mellett szólnak. A tanulmány szerint a panelek a lakáskeresők körében évtizedekig a feketelista élén szerepeltek, sokan az egyik legpazarlóbb és legdrágább lakástípusnak gondolták. A panellakások korábban tapasztalható rossz megítélése főként ennek volt tulajdonítható. Magyarországon csaknem 780 ezer házgyári lakás épült, legnagyobb hányadukat távfűtéssel látták el. A kilencvenes évektől azonban ez a fűtési mód egy csapásra eltűnt az új építésű ingatlanokból, így továbbfejlesztett megoldása sem született. A mintegy kétmillió ember komfortérzetéért felelős hőellátó rendszereket azonban idővel korszerűsítették. Így a megítélésük az utóbbi években nagyot változott: ma már elfogadják őket a vásárlók.

A tanulmány megállapítja: panellakások reneszánsza nagyrészt a panelprogram felfuttatásának tulajdonítható, mivel sikerült kiküszöbölni az egyik legnagyobb hátrányukat, a magas fenntartási költséget. Az energetikai korszerűsítés keretében a fűtőberendezések szabályozhatók lettek, és az egyéni mérés is lehetségessé vált. A nyílászárók cseréje és a homlokzati hőszigetelés is sokkal olcsóbbá tette a lakásfenntartást. A felújítási program több mint 350 ezer lakást érintett, ez nagyjából egymillió lakó számára jelent számottevő rezsicsökkenést.

Balogh László úgy véli: az iparosított technológiával épült lakásoknak manapság az az előnyük, ami korábban a hátrányuk volt. Ezek lakások ugyanis szinte azonos technológiával, megadott alaprajzok szerint épültek. Így a helyiségek elosztása és mérete sablonos. Ezzel azonban tisztában vannak a vevők, így nem is támasztanak irreális elvárásokat az ilyen otthonokkal szemben. A legtöbben pontosan ismerik e lakástípus előnyeit és hátrányait.

A panellakások ára ugyanakkor jelentős szóródást mutat. A felújítandóként hirdetett budapesti panellakások átlagos négyzetméterára október végén 336 ezer forint volt. Ezzel szemben a normál állapotú panellakásokért 363 ezer, a felújított, jó állapotúakért pedig 382 ezer forintot kértek az eladók a fővárosban. Az Otthon Centrum adatai szerint Miskolcon a legolcsóbbak a házgyári lakások, ott már négyzetméterenként 130 ezer forintért megvehetők. Nyíregyházán átlagosan 180 ezer forintért, Pécsett és Szegeden pedig 184 ezer forintért kínálják az ilyen otthonokat. Míg Kecskeméten négyzetméterenként 235 ezer forintért, Debrecenben 250 ezer forintért, Győrben pedig 261 ezer forintért lehet panellakáshoz jutni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.21.