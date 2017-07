Ismét lehet alkudni az ingatlanárakból

Amíg az elmúlt évek során gyakran még rá is licitáltak az eladásra kínált lakások árára a vásárlók, addig mostanra beállt a piaci egyensúly, és többnyire már ismét alkudhatnak a vételárból – tudtuk meg a Duna House ingatlanforgalmazó cég elemzési vezetőjétől. Rutai Gábor elmondta: az elmúlt évben az átlagos alku mértéke alig érte el az értékesíteni kívánt ingatlan árának 3-5 százalékát. Idén azonban már a családi házaknál 8-10, a téglaépítésű lakásoknál 4-5, a paneleknél pedig 2-3 százalékot lehet lefaragni az árszintből. – A házgyári épületeknél azért ilyen alacsony az alkudozási lehetőség, mert típuslakásokról van szó, amelyek az egyformaságuk miatt könnyen és pontosan beárazhatók – jegyezte meg a szakember. Mint hozzátette: a panelotthonok manapság viszonylag hamar, 30-60 nap alatt eladhatók, míg más típusú ingatlanok értékesítése akár 80-120 napig is elhúzódik.

A Balla Ingatlan elemzéséből szintén az derül ki, hogy növekszik a különbség a hirdetési és a tényleges értékesítési árak között. Így ma már nagyobb az alku mértéke, mint korábban. Ám a változás eltérő az egyes kerületek ingatlanpiacát, valamint az egyes ingatlantípusokat tekintve is. – Az alku ma ismét határozottan jelen van az adásvételeknél az I., II. és XII. kerületek ingatlanpiacán – mondta el Nagy Andrea, a Balla Ingatlan bel-budai irodájának szakmai vezetője. Szerinte ez abból következik, hogy ezekben a kerületekben „lufiárak” jellemzik az ingatlanpiacot, azaz a legtöbb esetben irreálisan magas hirdetési árakkal találkozhatunk, amelyekből aztán később engedni kénytelenek az eladók. A szakértő felhívta a figyelmet rá, hogy miközben a nagyon jó vételnek számító lakásoknál még nem jelent meg az alku, a kevésbé vonzó paraméterekkel bíró ingatlanoknál határozottan sikeresek az árak leszorítására tett vevői kísérletek. Ezek a lakások jellemzően túlárazottak, és az adottságaik miatt nem tolonganak értük a vevők. Az alku mértéke általában attól függ, hogy az adott ingatlan ára mennyire eltúlzott. Nagy Andrea elmondta továbbá: sokszor találkoznak az ingatlanközvetítők azzal a jelenséggel, hogy az eladók mérsékelni kénytelenek a hirdetési árat, hogy egyáltalán legyenek érdeklődők, ilyenkor viszont már nem nagyon hajlandók alkudozni.

Hart Erzsébet, a Balla Ingatlan VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője úgy látja: mára elfogytak azok a vevők, akik egy-két éve még egymásra licitáltak a lakások vásárlásánál. Így nagyon ritka az, amikor egy átlagos lakást a vevő az adott kínálati áron hajlandó megvenni.

Sokkal jellemzőbb, hogy az érdeklődők további lakásokat is megnéznek a megnövekedett választék miatt, és kivárnak a döntéssel. Hart Erzsébet azt tapasztalta, hogy átlagosan 5-10 százalék körül alakulhat az alku mértéke a három belvárosi kerületben.

Rutai Gábor ugyanakkor hangsúlyozta: manapság is sok a befektető az ingatlanpiacon. A fővárosban az üzleti célú vásárlások mértéke még mindig eléri a 40 százalékos szintet. Emiatt jelenleg is akadnak vevők, akik igyekeznek agresszív módon lealkudni az árakat. Ám ez ma még sokszor nem sikerül, mert továbbra is keresleti piaccal számolhatunk. Így az eladók zöme nem kényszerül rá, hogy akár mélyen áron alul is megváljon lakásától.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.27.