Egekben a paksi ingatlanárak

Új építésű, 100-130 négyzetméteres lakóparki lakások 50-80 millióért vagy kisebbek 30-40 millióért. Nyolcvan négyzetméteres panelek 22-25 millióért, a legolcsóbb, ötven négyzetméter körüliek nagyságrendileg 15 millióért. Van háromszáz-négyszáz négyzetméteres családi ház 210 millióért, 40-80 milliósból pedig meglepően széles a kínálat. A 15-20 milliós határ alatt szinte csak felújításra szoruló vagy rosszabb helyen lévő házakat találunk, lakásoknál is nagyjából 15 millió forint körül indulnak az árak. Nem valamelyik külső fővárosi kerület vagy vidéki megyeszékhely árait soroltuk, hanem a paksi felhozatalra vetettünk egy hosszabb pillantást.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Való igaz, hogy vidéken általában a megyeszékhelyek és a megyei jogú városok viszik a prímet, azok a legdrágábbak, Paks viszont országos szinten is kivétel. Ugyan egyszerű városról van szó, de Tolna megyében itt a legdrágábbak az ingatlanok – mondja Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az atomerőmű most is rengeteg embernek ad munkát, a bővítés miatt pedig több lakásra lesz szükség.

A paksi lakások drágulása három éve tart: 2014 szeptembere óta – a bővítéséről szóló törvény 2014 februárjában lépett hatályba – a családi házak átlagos négyzetméterára 136 ezer forintról 204 ezer forintra nőtt, a lakások ára ugyanezen időszakban 207 ezer forintról 295 ezerre emelkedett. Persze az ingatlanpiaci drágulás 2014 végén mindenhol megindult, de mértéke más városokban nem volt ennyire kiemelkedő, s üteme sem ilyen jellegű. Nemcsak a növekedés jelentős, hanem az is, hogy a 300 ezer forintos árszintet vidéken csak az olyan „bezzegvárosok” lépik át, mint mondjuk Győr vagy Sopron.

Az Ingatlan.com statisztikái szerint Paks jelenleg a 27. legdrágább város az országban, az előbbi kettő mellett csak Balatonfüred, Siófok, Hévíz, Tata, Kecskemét, Debrecen, Székesfehérvár és Kecskemét, illetve a fővárosi agglomerációhoz tartozó egyes települések előzik meg. A drágulásban az elmúlt hetek-hónapok hírei mindenképp szerepet játszanak, a városba vetett bizalmat az sem ingatta meg, hogy az Átlátszó két hónapja megírta: a paksi atomerőmű telephelye földrengés-biztonsági szempontból nem éppen ideális. A piac továbbra is arra készül, hogy a városban óriási beruházás várható, több ezer munkahely jöhet létre. Ez Pakson ugyanúgy kiemelkedő drágulást hozott, ahogyan Győrben és Kecskeméten, csak éppen ott az autóipari cégek miatt.

A városban hirdetnek harminclakásos új projektet is, de főleg kisebb, tíz-húsz lakásos épületeket húznak fel a fejlesztők. Ezek nem kiemelkedők a budapestiekhez viszonyítva, viszont ahhoz képest, hogy egy Tolna megyei városról beszélünk, kifejezetten nagy a kínálat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.12.