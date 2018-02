Jelentősen könnyítettek a csok feltételein

Egyszerűbb és gyorsabb lesz a családi otthonteremtési kedvezmény, a csok igénylése március 15-étől, és még több család juthat majd hozzá – ismertette az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára tegnapi budapesti sajtótájékoztatóján. Ez egyben azt is jelenti, hogy a február elején bejelentett indulási időhöz képest egy hónapot késik az új rendszer bevezetése. A távirati iroda beszámolója szerint Novák Katalin elmondta, a hónap közepétől a csok banki igénylésénél egyszerűbb esetben akár elég lehet a személyi igazolvány, a lakcímkártya, az adókártya, a tb-jogviszony igazolása, az adásvételi szerződés vagy az építési napló, valamint egy nyilatkozat az egyéb körülményeikről. A csokot a külföldről hazatérő családok is igénybe vehetik, ha külföldi tb-jogviszonyt igazolnak, és vállalják, hogy egyikük 180 napon belül magyar társadalombiztosítási jogviszonyt létesít.

Az otthonukat bővítők pedig a már zajló építési munkákra is igényelhetik a támogatást, és akár minden költségüket fedezhetik a csokból. Jó hír, hogy a hónap közepétől a bankoknak is gyorsabban kell elbírálniuk az igényléseket, így 30 napon belül kell dönteniük a lakásvásárlási ügyekben, az építkezéseknél pedig 60 nap a határidő. A csok iránti igény benyújtására pedig két hónappal több idejük, azaz fél évük lesz a családoknak. A banki szempontból hitelképtelen fiatalok számára jelent változást, hogy a jövőben a csok igényléséhez adóstársnak bevonhatják szüleiket vagy közeli hozzátartozóikat. A csokhoz kapcsolódó kedvezményes hitel igénybevételének nem lesz időbeni korlátja. A fontos változások közé tartozik az is, hogy március 15-étől minden család kérhet csokot akkor is, ha már van ingatlantulajdona; eddig ezt csak az új lakást szerző családok tehették meg.

Mindezek mellett változik az áfa-visszatérítés szabályozása is. Eszerint mindenki, aki építkezik, és 27 százalékos áfakulcsos számlát nyújt be – 5 millió forint erejéig –, kérheti az adó-visszatérítést. Az áfa-visszatérítési lehetőséget kiterjesztik továbbá a nyugdíjasokra és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőkre.

Azok a családok pedig, amelyek korábban már vettek fel lakáscélú támogatást, a jövőben ismét állami segítséghez juthatnak, ha újabb három gyermeket vállalnak. Ez azt jelenti, hogy az új támogatásból már nem kell levonni a már meglévő gyerekek után kapott „szocpolt”. Novák Katalin arról is beszélt, hogy amennyiben a kormány a választáson újból lehetőséget kap, akkor megtartja és bővíti az otthonteremtési programot.

A támogatást egyébként mostanáig 68 ezer család, vagyis 280 ezer ember tudta már igénybe venni, akik összesen 189 milliárd forint állami segítséget kaptak lakásvásárláshoz vagy házépítéshez. Ugyanakkor az is tény, hogy ez a szám jelentősen elmarad a Magyar Nemzeti Bank korábbi becslésétől, amely szerint két év alatt 270 ezer szerződés születhet.

Bár sokan számítottak rá, mégis hiába vártak arra, hogy a mostani bejelentés része lesz Lázár János tavaly nyári ígérete, amely szerint felülvizsgálják a támogatások összegét is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.01.