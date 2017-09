Négy-öt százalékra lassulhat az ingatlanárak növekedése

Tovább erősödik a forgalom az ingatlanpiacon a következő hónapokban, és várhatóan ez az év összességében is erősebb lesz, mint a tavalyi volt. A panellakások a későbbiekben is könnyebben eladhatók lesznek, mint a téglaépítésűek, de a házgyári otthonok árának növekedése is lassulni fog – nyilatkozta lapunknak Rutai Gábor, a Duna House ingatlanpiaci cég elemzési vezetője. Hasonlóan vélekedik az Ingatlan.com portál vezető gazdasági szakértője is. Balogh László arra számít, hogy a szeptember és az október kiemelkedő élénkülést hoz a lakáspiacon, amíg a november és a december szokás szerint némi visszaesést tartogat. A tranzakciószám az év végéig így is elérheti a 150-160 ezret, szemben a tavalyi 146 ezerrel.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője úgy látja, az érdeklődők jól csoportosíthatók. Az egyetemisták egy részének a kollégiumi élet nem megfelelő, esetleg páran összeállva döntenek saját ingatlan bérlése mellett. Másoknál az önálló életkezdet miatt vetődik fel a lakásvásárlás. Előbbiek nagyobb albérletben, utóbbiak kisebb lakás megvételében gondolkodnak. A szakember hozzátette: mivel a főváros népszerű diáknegyedeiben megközelítőleg másfélszeresére emelkedtek a bérleti díjak a korábbi évekhez viszonyítva, okkal vetődik fel sok szülőben, hogy inkább egy lakás megvásárlása mellett döntenek. Van egy további csoport is a piacon: az árak növekedése sok kisbefektető figyelmét is felkeltette, ők kiadási céllal vásárolnak ingatlant. Nekik azonban a szokásos költségek mellett a bevétel után fizetendő adóteherrel is kalkulálniuk kell. E tekintetben jövőre változnak a jogszabályok: kivezetik az egyszerűsített adófizetési lehetőséget, az ehót, és a megtérítendő személyi jövedelemadó mértéke 15 százalék lesz.

Magyarországon 95 ezer és 477 ezer forint között mozognak a lakásárak négyzetméterenként. A sort Budapest belső kerületei vezetik. A fővárost Győr-Moson-Sopron megye követi (282 ezer forint), megelőzve a Balaton közelsége miatt erőre kapó Veszprém (262), illetve Pest (243) és Hajdú-Bihar megyét (250 ezer forint) – derül ki az Otthontérkép.hu ingatlanpiaci portál korábban közölt elemzéséből. Balog László úgy véli, hogy továbbra is maradnak a jelentős árkülönbségek a vidéki és a nagyvárosi otthonok között. Emellett a kistelepüléseken lévő ingatlanok a későbbiekben sem lesznek olyan kelendők, mint a városiak. A népesség ugyanis megfelelő munkalehetőség hiányában továbbra is elvándorol a falvakból a jobb megélhetést kínáló városokba. A szakértő hozzátette: mivel az áremelkedés már három éve eléri az évi tíz százalékot, lassan kifullad a piac, s ezért jövőre lassul az ütem, így előreláthatóan csak négy-öt százalék körüli lesz a drágulás.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.04.