Tíz év alatt 40 százalékkal is emelkedhet a lakáshitel törlesztőrészlete

következő tíz évben a változó kamatozású lakáshitelek után fizetendő kamat akár négy százalékkal is nőhet – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) stabilitási jelentésének egyik ábrájából. A Bankmonitor.hu elemzése ennek kapcsán arra mutat rá, hogy csaknem negyven százalékkal is emelkedhet a változó kamatozású lakáshitelek után fizetendő havi törlesztőrészlet. A jegybanki példában ötmillió forintos, húsz évre fölvett lakáshitel jövőbeli kamatozására állítottak föl egy hipotézist. Az egyszerűség kedvéért nem a szokásos 3-6-12 havonta változó kamatozással számoltak, hanem havonta újraszámolták a törlesztőrészleteket. A kalkuláció szerint 3,6 százalékos volt az induló kamat, amely a tizedik év végére csaknem négy százalékponttal, 7,4 százalékra emelkedett, azaz a kamat mértéke több mint kétszeresére nőtt.

Az MNB számítása szerint a havi induló törlesztőrészlet 29 ezer forint lenne, amely tíz esztendő alatt 40 ezer forintra emelkedik, azaz 38 százalékkal lesz magasabb, mint az első havi fizetéskor volt. De a jegybank szakértői a most vázolt normál kifutásnál rosszabb verziókkal is számoltak. Ezek szerint ha valamilyen válság vagy egyéb nem várt esemény következik be, akár extra kamatemelkedésre is sor kerülhet. Ezek közül a legkedvezőbbek is további törlesztőemelkedést jelenthetnek. Ha csak egy százalékkal lesznek magasabbak a kamatok a fent részletezett mértéknél, akkor a havi fizetési kötelezettség a tizedik év végére 42 500 forintra nő. Ha pedig két százalékkal növekednek a kamatok, a törlesztőrészlet 45 ezer forintra emelkedhet.

Annál is inkább érdemes most végiggondolni a lakásvásárlást tervezőknek, hogy milyen kölcsönt vesznek föl, mert éppen az elmúlt hónapokban nőtt meg a hitelfelvételi kedv. A nyár vége óta tapasztalt banki versenynek köszönhetően pedig extra olcsón lehet már hitelhez jutni. Ahogy korábban már írtuk, illetve hitelszakértők is felhívták rá a figyelmet, most mindenképpen hosszabb kamatperiódusra nyújtott hitelt érdemes fölvenni. Tavaly januárban például még 5,7 százalékos kamattal ajánlottak öt évre rögzített kamatozású hitelt a bankok, most ugyanakkora fizetési kötelezettséggel tíz évre vagy akár ennél hosszabb időre, a teljes futamidőre is rögzíthető a törlesztőrészlet. Ha ugyanis most igényli valaki az öt évre rögzített kamatozású kölcsönt, mindössze 3,6 százalékos kamatot kell fizetnie utána, vagyis a 2016. januári mértéknek még a kétharmadát sem éri el a jelenlegi kamatszint. De a fogyasztóbarát bankhitel bevezetése óta bekövetkezett kamatesés már azt is gazdaságossá teheti, hogy valaki egy korábban fölvett változó kamatozású kölcsönt kedvező, hosszabb időre rögzített kamatozásúra cseréljen le úgy, hogy nem kell többet fizetnie érte. Mindenképpen érdemes tehát újraszámolni a kamatfizetési terheket annak fényében, hogy korábban a banki szakértők már figyelmeztettek rá: nem maradnak örökké alacsonyak a kamatok. Ezt erősítette meg a jegybank stabilitási jelentésében megjelent fenti számítás is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.29.