Tovább eshet a rögzített hitelek kamata

Úgy tűnik, a lakásvásárlásra készülők lassan megismerik a fogyasztóbarát hiteleket. Mostanáig ugyan alig néhány százan szerződtek ilyen kölcsönre, a bankok visszajelzése szerint azonban növekvőben van irántuk az érdeklődés. – Nyári bevezetése óta még csak éppen hogy elkezdődött a minősített hitelek térhódítása, hiszen az elmúlt hónapok alatt mindössze tízmilliárd forint értékben születtek fogyasztóbarát hitelszerződések. Becsléseink szerint azonban a minősített kölcsönök száma jelentősen emelkedhet. Miután a havonta hozzávetőleg 50–60 milliárd forintnyi lakáshitel-szerződés születik, s ennek durván a fele hároméves vagy annál hosszabb kamatperiódusú – ahol szóba jöhet a minősített kölcsön –, akár havonta 20 milliárd forint értékben is születhetnek fogyasztóbarát szerződések – magyarázta lapunknak a Bankmonitor vezetője. Sándorfi Balázs kérdésünkre válaszolva azt is elmondta, hogy a fogyasztóbarát lakáshitelek már jelenleg is kedvezőbb kamatozásúak, mint a hasonló kamatperiódusra kínált piaci hitelek. A kamatok azt követően kezdtek esni, hogy a jegybank másfél hónappal ezelőtt bejelentette, a hosszú távú, 5–10 éves kamatszintek csökkentése érdekében változtatásokra készülnek.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A változtatás lényege, hogy a bankok a jelenleginél olcsóbban juthassanak hozzá pénzeszközökhöz, amelyből a hosszabb kamatperiódusú, így a fogyasztóbarát hiteleket finanszírozzák. Ennek hatása Sándorfi Balázs szerint már részben végigfutott a bankrendszeren, így mintegy 0,3–0,4 százalékponttal estek ezen lakáshitelek kamatai. Ezzel nagyjából a várható kamatcsökkenés felét már érzékelheti a piac, hiszen még legfeljebb újabb 0,3–0,4 százalékpontos esés várható. A szakember azt is hozzátette, ennél nagyobb kamatesésre az élvonalbeli bankoknál már nem nagyon lehet számítani, mert a kamatfelárak tovább már nem csökkenthetők. Így ennél nagyobb esés legfeljebb azoknál a hitelintézeteknél következhet be, ahol még viszonylag magasak a kamatfelárak.

Már csak azért is érdemes fogyasztóbarát lakáskölcsönt fölvenni, mert még azonos kamatszint mellett is kedvezőbb feltételekkel juthatnak hozzá a lakásvásárlásra készülők. Ezeknél a kölcsönöknél ugyanis legfeljebb 15 nap lehet a hitelbírálati idő, azaz az értékbecslés kézhezvételétől számított fél hónapon belül kell döntenie a banknak a hitel odaítéléséről vagy megtagadásáról. A folyósítási feltételek teljesítésétől számított két napon belül pedig utalnia kell a hitelt a pénzintézetnek, s a folyósítási díj is legfeljebb 0,75 százalék, illetve 150 ezer forint lehet. Az esetleges elő- vagy végtörlesztés díja pedig az addig visszafizetett összeg egy százalékánál nem lehet magasabb. Ha ezeket a tényezőket figyelembe veszi az ügyfél a döntés előtt, akkor sok fölösleges aggódástól vagy későbbi kellemetlenségtől megkímélheti magát. Például hogy idejében érkezik-e a pénz a lakásvásárlásnál, hiszen limitált a hitelintézet döntéshez igénybe vehető ideje, s így nem kell attól tartania senkinek, hogy a banki ügyintézés lassúsága miatt esik el az üzlettől.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.30.