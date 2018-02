Áder János beszéde kapcsán viccelődött Liu Shaolin Sándor

Arról beszélt a szombaton már a téli olimpián szereplő, világbajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó, Liu Shaolin Sándor, hogy a sok érdeklődés, interjúkérés erőt ad neki. – Érzem, hogy sokan bíznak bennünk, de ez motivál, ezt nem lehet teherként felfogni! Én például kifejezetten örültem, hogy a fogadalomtételen Áder János köztársasági elnök külön kiemelte a rövid pályás gyorskorcsolyázókat,

mondjuk kicsit sajnáltam, hogy engem nem említett

meg – csak vicceltem!”

A Nemzeti Sportnak adott interjújában arról is nyilatkozott, hogy sokan firtatták, megmarad-e az olimpián is a más versenyeken tapasztalt lazasága, s egyáltalán igaz-e, hogy lazán kezeli az egészet, vagy lezsersége csak a külvilágnak szól. – Bevallom őszintén, ez elgondolkodtatott. Egy egészen furcsa és durva példát tudnék most mondani: sokszor előfordult, hogy olyan filmet néztem, amelyben történt egy robbanás – ilyenkor azt gondolja az ember a vászon vagy a tévé előtt ülve, hogy ez nem is olyan durva, aztán belegondol, milyen lehet átélni. Igyekeztem magam minden helyzetre felkészíteni, majd meglátjuk, hogyan sikerül.

Van olyan versenyző, aki jól kezeli az ilyen szituációkat, és van, aki azt hiszi, hogy jól kezeli, közben meg nem.

Liu Shaolin Sándor, és öccse, Shaoang mindhárom egyéni távon (500, 1000 és 1500 méter), valamint a négyfős váltóban is indul (3000 m) az olimpián, 1500-on már most szombaton érmet osztanak (bár Liu Shaolin Sándornak bevallottan ez a leggyengébb távja).