Liu Shaolin Sándor még felszabadultabbá vált a pontszerzéstől

A magyar rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott kiválósága, Liu Shaolin Sándor leggyengébb egyéni számában, 1500 méteren ötödik lett a téli olimpián, s a szombati (az ötből az első short trackes) versenynap a nők szereplése kapcsán is beszédtémákat szolgáltatott. Egy nappal a történtek után sikerült beszélnünk a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség gyorsasági szakágának sportigazgatójával, a Koreában tartózkodó Telegdi Attilával, aki elmondta, pozitív a hangulat a csapaton belül.

– Igazából mindenki érmet várt Sanyitól az 1500 méter döntőjében, ám ilyen még sosem volt, hogy kilencfős mezőny rajtoljon el egy olimpiai fináléban. Ráadásul az is nehézséget okozott, hogy míg tőlünk csak egy, az erősebb nemzetekből két fő jutott be, ami mindig előnyös, mert ők tudják egymást segíteni, illetve jobban meg tudják akadályozni az ellenfelek támadásait. Sanyi

jól mozgott, a belső íveken előzgetve szépen jött fölfelé, az ötödik hely összességében jó eredménynek mondható.

Liu Shaoangnak nem sikerült a döntőbe jutás 1500 méteren Fotó: Szalmás Péter / MOB

És tudni kell: ebben az szezonban inkább 5000 és 1000 méteren csillogtatta a tudását – nyilatkozta Telegdi Attila.

Azt is elmondta, Liu Shaolin Sándor öccse, Shaoang eredményétől (20. lett ugyanebben a számban) sincsenek elkenődve, Burján Csaba esetében pedig (ő 30.-ként végzett) az számított, hogy megérezze, milyen a jég versenyszituációban, mert ő a váltóban – amely kedden szerepel a kiemelkedő jelentőséggel bíró elődöntőben – nagyon fontos ember.

Liu Shaolin Sándor sokat mosolygott, látszott rajta, hogy nem nyomasztja az olimpia. – Eddig is felszabadult és laza volt, de most még inkább azzá vált. Érzi, hogy jól mozog, élvezi, amit csinál, még akkor is, ha elveszít egy pozíciót. Az, hogy 1500-on ott tudott lenni a legjobbak között, nagyon jót jelent,

minden sansza megvan rá, hogy érmes legyen a másik két egyéni távon, 500-on és 1000-en.

Telegdi Attila hozzátette: öccséről, Shaoangról is ugyanezt tudja elmondani.

A hölgyek 500 méteres selejtezőiben Jászapáti Petra és Keszler Andrea is továbblépett a keddi negyeddöntőbe, aminek nagyon örül a szakvezetés, egyedül az okoz fejtörést, hogy Jászapáti – akit kilökése után bíró döntéssel juttattak tovább – várhatóan a négyes, tehát a legkülső pályáról fog rajtolni, ahonnan a legrövidebb táv esetében nehéz lesz előre törni.

Jászapáti Petra (középen) az esése után Fotó: Szalmás Péter / MOB

A női váltó tagjai nem törtek le attól, hogy nem jutottak az A döntőbe, vagyis a legjobb négy közé. – A koreaiak eséssel olimpiai rekordot futottak, ők egy másik kaliber, de a kanadaiakat el lehetett volna csípni, csakhogy az oroszok esésekor kívülről tudtunk csak kerülni, s ezzel lemaradtunk. A lányok kikorizták magukból a maximumot, bár volt egy-két hiba, s igaz, hogy

ha ez egy olimpián történik, az ember fokozottabban ingerlékeny lesz

miattuk – mondta a Magyar Nemzetnek a sportigazgató.